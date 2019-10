Moderne Literatur rückt für die mehr als 40 Aktiven des MGV „Eintracht“ Vadrup in den kommenden Wochen in den Vordergrund. „Unter der Leitung von Harald Berger werden wir uns auf die Auftritte intensiv vorbereiten. Das Mitwirken beim Benefizkonzert , Weihnachten für alle’ am 22. Dezember ist für uns Sänger das Highlight“, blickt Stefan Krieft , Vorsitzender des MGV „Eintracht“ bereits voraus. „Für unseren Auftritt werden wir auch neues Liedgut einstudieren.“ Gesang damit zu verbinden, Mitmenschen Gutes zu tun, das werden bei dieser Veranstaltung zahlreiche Vereine in der Pfarrkirche im Dorf versuchen.

Mit einer Fahnenabordnung ist der MGV anlässlich der kirchlichen Veranstaltung bei der Messe und am Ehrenmal am Volkstrauertag vor der Kirche im Dorf vertreten. Teile aus einer Schubert-Messe werden die aktiven Sänger im Gottesdienst am Totensonntag zu Gehör bringen. Anschließend Gedenken sie der verstorbenen Mitgliedern und legen einen Kranz vor dem großen Kreuz auf dem Friedhof nieder.

Die Nikolausfeier des MGV findet am 30. November statt. Mit Gesang und einem Kerzen- und Getränkestand ist der Männergesangverein beim Vadruper Weihnachtsmarkt am 8. Dezember vertreten.

Wer Interesse am Chorgesang hat und mitwirken möchte, der sollte sich bei Stefan Krieft unter ✆ 0 25 04/88 684 melden.