Der Anbau an der St.-Christophorus-Grundschule in Westbevern nimmt Formen an. Die Bauarbeiten lägen weiter voll im Zeitplan, berichtet Kerstin Koch-Bocianowski vom technischen Gebäudemanagement der Stadt. Auch finanziell liege alles voll im Plan. Mit der Fertigstellung wird weiterhin zum 24. Januar 2020 gerechnet.