Fußballfan und Tortenbäckerin

Mit Lieselotte Schandl feiert am heutigen Samstag ein Telgter Urgestein seinen 95. Geburtstag. Das besondere Augenmerk legt die Jubilarin an ihrem Festtag natürlich auf ihre Gäste. Doch intensiv wird sie auch die heutigen Ergebnisse aus der ersten Bundesliga erfahren wollen. Denn Lieselotte Schandl ist begeisterte Zuschauerin beim Fußball und beim Tennis. „Ihre Kommentare – etwa während einer Fußballübertragung – lassen darauf schließen, dass sie sich bestens auskennt“, ist aus ihrem Familienkreis zu hören.

Sie erfreut sich auch mit 95 Jahren bester geistiger Gesundheit, pflegt ihren Garten, unternimmt mit ihrem Rollator täglich Spaziergänge und liest viel, vor allem die Tageszeitung, die Westfälischen Nachrichten.

Das Licht der Welt erblickte sie am 26. Oktober 1924 als Lieselotte Rüschhoff. Ihr gesamtes Leben verbrachte sie in ihrer Geburts- und Heimatstadt Telgte. Nach ihrer Schulzeit an der Mädchenschule absolvierte sie ihr Pflichtjahr auf der Säuglingsstation in der Raphaelsklinik Münster. 1944 heiratete sie den Österreicher Johann Schandl, der leider schon mit 63 Jahren verstarb. Ihre drei Kinder, acht Enkelkinder und sechs Urenkelkinder wohnen fast alle in ihrer Nähe: in Telgte und Sendenhorst sowie im etwas entfernteren Köln.

Natürlich hatte Lieselotte Schandl auch ein Hobby: Kuchen und Torten backen. Viele Jahrzehnte lang war sie bekannt für ihre Backkunst. Vor allem ihr Frankfurter Kranz erlangte im Familien- und Freundeskreis Berühmtheit und fehlte in all den Jahrzehnten bei keinem Kaffeekränzchen und auch bei keiner Familienfeier. Auch ihre Käsesahnetorte war stets ein Genuss. Sie begeisterte damit den Familien- und Freundeskreis und hatte ihr Haus an vielen Sonntagen rappelvoll, immer dann, wenn es hieß: „Oma Liesel lädt zum Kaffee ein!“

Herzlichen Glückwunsch sagen auch die WN und wünschen der Jubilarin Gesundheit und eine schöne Zeit im Kreise der Familie.