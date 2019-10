Zum Abschluss der Herbstferienbetreuung der Offenen Ganztagsschule der Marienschule fand an den vergangenen drei Tagen ein Kochprojekt unter dem Motto „Iss das Leben schön!“ statt.

Mit Unterstützung der IKK-Classic und der Ernährungswissenschaftlerin Ute Jentschura lernten die rund 30 Grundschülerinnen und -schülern auch unterschiedliche Ernährungsthemen kennen. Etwa wie viel Zucker ist in Lebensmitteln enthalten, und wie kann man Zucker beim Kochen einsparen?

Gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin wurden gebacken und gekocht. Dabei erfuhren die Kinder auch, dass gesundes Essen eine Menge mit guter Laune und Leistungsfähigkeit zu tun hat. Beim Brotbacken hörten die Kinder auch, dass Vollkornmehl gesünder ist als weißes Mehl.

Das sehr abwechslungsreiche, spannende und abenteuerliche Programm führte die Kinder mit ihren Betreuerinnen in den Herbstferien auch hinaus in die Natur. Es gab einen Waldtag mit einer Schnitzeljagd, eine Radtour sowie eine Stadtrallye. Außerdem wurden Vogelfutterhäuschen bunt bemalt. Die Kinder konnten diese zum Abschluss am Freitag mit nach Hause nehmen.

Leiterin Mechthild Vogt zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ferienprogramm: „Wir hatten alle viel Spaß, haben viel unternommen, experimentiert, erfahren und zum Schluss die gesunde Küche von einer Expertin kennengelernt.“