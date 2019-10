„Ordensbrüder“ in geheimer Mission

„Unsere Karnevalsorden stiften ein Gefühl von Verbundenheit und Dazugehörigkeit. Diese werden seit Jahren individuell mit viel Herzblut hergestellt“, sieht Franz Winkels als Präsident der KG „Schwarz-Gold“ voller Freude auf die nächste Session, obwohl er ja als Prinz spätestens am 11.11. im Rathaus abtritt.

Unter einem Dach in der Altstadt sitzt er mit drei Karnevalsbrüdern zusammen und erlebt die Entwicklung des neuen Karnevalsordens. Es ist schon ein Ritual, das Zinnmeister Gerhard Stemmer bereits seit Jahren pflegt, dass ihn jemand in seiner Werkstatt dabei unterstützen darf, den neuen Karnevalsorden mitzugestalten und herzustellen. Karnevalisten, die sich als „Stift“ bei ihm bewerben, müssen gleich mehrere Voraussetzungen erfüllen: Verschwiegenheit, Treue und Besonnenheit zählen zu diesen Tugenden, und natürlich gehört auch das Wissen über das Material Zinn dazu: Wolfgang Ladda ist der „Neue“ und möchte als Zinngießer-Stift aufgenommen werden. Dabei muss er sich einer Prüfung unterziehen. Einige Kenntnisse werden von ihm verlangt. Dann hat er die Aufnahme bestanden. Altgeselle Jürgen Fehrenkötter und Präsident Franz Winkels stimmen zu.

Das Gießen in Formen, das Abkühlen und das Ausschlagen, die Feinbearbeitung der Gussstücke von Hand und mit Maschinen durch Feilen, Stechen, Schaben und Polieren, all das muss Wolfgang Ladda unter den geschulten Blicken von Gerhard Stemmer erst noch erlernen. Doch Stemmer ist sicher, dass das Werk rechtzeitig vor dem 11. November vollendet ist.

Wie der neue Jeckenorden letztendlich im Kern gestaltet ist und was auf der Plakette steht, das wissen nur ganz wenige Karnevalisten. Das ist noch geheim. Und so erfuhren auch die WN nichts über den Wortlaut. Denn dort sind bereits der Vorname des neuen Prinzen, das von ihm gewünschte Motiv und der Vereinsname abgebildet. „Alles geheim“, versichert Franz Winkels. „Wir lassen diese Plakette derzeit in China produzieren. Auch von dort wurde Verschwiegenheit zugesichert“, merkt Franz III. mit einem verschmitzten Lächeln an.

Bis der fertige Orden in Telgte eintrifft, gibt es noch viel zu tun. Von dem neuen Entwurf des Ordens wurden gleich drei Silikonkautschuk-Formen erstellt. Denn eine Gießform schafft etwa 100 Abgüsse und 300 Karnevalsorden werden benötigt.

Für das Zinngießen stehen dem Team in der Werkstatt ein Brenner, Schmelztiegel, Brennstoff, Reinzinn und unterschiedlichste Werkzeuge zur Verfügung. In dem Schmelztiegel wird das Material erhitzt. „Der Schmelzpunkt von Zinn liegt bei 231,9 Grad Celsius“, weiß Wolfgang Ladda. „Bis alle 300 Orden produziert sind, benötigen wir einige Wochen: Anfang November müssen wir soweit sein, und dann sind auch die Prinzenplaketten aus China eingetroffen“, versichert Gerhard Stemmer dem interessierten Präsidenten.

Zum Patinieren der Zinnorden – wodurch diese ihr unverwechselbares Bild erhalten – geht es zur Firma Winkhaus. Seinen endgültigen Schutz erhält das Zinn durch das Auftragen einer dünnen Schicht Klarlack. Das geschieht alles in Handarbeit. Danach ist das Gießteil fertig und zeigt in aller Schönheit die Details und Strukturen des wertvollen Metalls. 270 Orden werden in der Karnevalszeit verliehen und stellen eine Ehrung für Menschen dar, die sich besonders verdient gemacht haben. Zu den ersten Bürgern, die diesen Orden verliehen bekommen, wird wohl Bürgermeister Wolfgang Pieper am 11.11. bei der Rathaus-Erstürmung gehören.

30 weitere Orden werden zusätzlich aufgehübscht. Diese Arbeit ist Chefsache. Denn jetzt müssen alle Sinne geschärft sein. Mit einem Feinpinsel nimmt sich Gerhard Stemmer jeden Orden einzeln vor: Geduld und nochmals Geduld sind gefragt, Ruhe, sichere Federführung, zwei geschulte Augen und einige Tage Arbeit liegen noch vor ihm. Doch wenn er es geschafft hat, wird er stolz sein und hoffentlich auch die, die diesen Orden tragen dürfen: die Damen und Herren des Präsidiums und des Elferrates der KG.