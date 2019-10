Premiere auf einem Kartoffelanhänger

Der Name ist gleichsam Programm: Die Soulfamily ist auch im wahren Leben fast wie eine Familie. „Wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen, das verbindet“, sagt Stefan Kleinhölter , zusammen mit Klaus Mußmann und Werner Stratmann ein Bandmitglied der ersten Stunde. Doch auch die restlichen Musiker gehören zumeist schon seit vielen Jahren oft Jahrzehnten zur Formation, besser zur Familie.

Seit 31 Jahren, um genau zu sein. Denn auch wenn die überregional bekannte Band mit Wurzeln in Telgte und Ostbevern in diesem Jahr offiziell (erst) ihr 30-jähriges Bestehen feiert, eigentlich steht die Soulfamily seit 31 Jahren auf der Bühne. Denn anlässlich eines Stadtfestes zum 750-jährigen Bestehen Telgtes „trauten“ sich die Musiker das erste Mal in die Öffentlichkeit. Auf einem alten Kartoffelanhänger, der als Bühne diente, spielten sie auf.

Dass daraus so eine Erfolgsgeschichte werden würde und die Soulfamily längst nicht nur die größte Soulband Deutschlands ist, sondern auch eine der ältesten Formationen in der Republik, das hätten die Musiker seinerzeit nicht gedacht, auch wenn Frontmann Klaus Mußmann im WN-Gespräch betont: „Ich habe immer schon daran geglaubt“.

„Ich glaube, das liegt daran, dass wir nach wie vor großen Spaß an der Musik haben, das gegenüber dem Publikum auch rüberbringen, und dass wir eben eine große Familie sind“, sagt Stefan Kleinhölter. „Und dass wir uns selbst treu geblieben sind, und nicht haben verbiegen lassen“, ergänzt Klaus Mußmann.

Denn Versuche, das zu ändern, gab es durchaus. Und bei einem muss „Mr. Big Fat Mad Moose“, wie Klaus Mußmann auf der Bühne heißt, heute noch schmunzeln. „Wir haben einmal quasi eine Hochzeit gesprengt“, erinnert er sich an einen Auftritt vor etlichen Jahren. Das Brautpaar hatte die Soulfamily gehört und wollte unbedingt, dass die Formation aufspielt. Als die ersten Stücke erklangen, veränderte sich die Stimmung des Brautvaters schlagartig. Er fand die Musik unpassend für ein solches Ereignis und verließ schließlich unter Protest die Feier. „Stunden später wurde er in einer Nachbarkneipe an der Theke wiedergefunden“, erzählt Klaus Mußmann mit einem Schmunzeln – seitdem hat die Soulfamily nie wieder bei einer Hochzeit gespielt und damit auch keine mehr gesprengt . . .

Natürlich sind es diese Anek­doten, an die man sich bei einem solchen Jubiläum wieder erinnert, aber auch die großen Auftritte. Und die gab es reichlich. Denn die Soulfamily schaffte es relativ schnell, sich weit über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen zu machen. Größen wie die Weather Girls oder die Temptations luden die Formation mit Telgter und Ostbeverner Wurzeln ein, als Vorgruppe bei Konzerten aufzuspielen. „Das waren schon klasse Erlebnisse“, sagt Klaus Mußmann.

Die Formation schaffte es aber auch auf andere Bühnen und spielte immer mal wieder vor Tausenden Zuschauern: Ob beim Stadtfest in Münster, bei der Blues Night in Köln oder bei der Kieler Woche, die Soulmusik kam an.

„Wir sind unserer Musikrichtung stets treu geblieben“, ist das Ganze für Stefan Kleinhölter durchaus ein Markenzeichen. Bei den regelmäßigen Proben würden immer wieder neue Stücke einstudiert, doch nur wenige schaffen es in das Dauerrepertoire. „Wenn wir merken, dass etwas beim Publikum nicht richtig ankommt, dann hat das keine Chance“, sagt Klaus Mußmann. Denn eines will die Soulfamily seit Beginn an – Stimmung machen und begeistern.

Dafür sind übrigens nicht nur Frontmann Klaus Mußmann, die Bläser der „Matterhorn Section“ oder andere Mitglieder der Band verantwortlich, sondern auch die sogenannten „Funky Chicken of Soul“. Die Sängerinnen sorgen nicht nur für den passenden Hintergrundgesang, sondern haben im Programm auch Solostücke. „Das ist so etwas wie unser Ausbildungsbetrieb“, sagt Stefan Kleinhölter etwas scherzhaft. Denn im Gegensatz zu den Musikern gibt es bei den Sängerinnen eine gewisse Fluktuation. „Wir werden immer älter, aber unsere Sängerinnen bleiben immer gleich jung“, erläutert Klaus Mußmann mit einem Schmunzeln. Die Kaderschmiede habe im Laufe der drei Jahrzehnte schon einige Talente hervorgebracht, die sich mittlerweile dem professionellen Gesang verschrieben haben. Dazu gehört beispielsweise Gulia Wahn aus Telgte, die nicht nur bei der Castingshow „The Voice of Germany“, sondern unter anderem in diesem Jahr in Israel als Background-Sängerin beim „Eurovision Song Contest“ auf der Bühne stand.

Hat man nach drei Jahrzehnten noch Lust, auf der Bühne zu stehen? Klaus Mußmann, Stefan Kleinhölter und Stefan Unnewiese lassen daran im Gespräch keinen Zweifel. „Wir wollen noch so lange zusammenspielen und miteinander Spaß an der Musik haben, wie wir können und die Fans das wollen“, sagt Frontmann Klaus Mußmann. Und einen Traum hat er ebenfalls: „Dass es ein neuerliches Soul-Revival gibt“. Denn dann wäre die Musik, für die die Soulfamily steht, wieder einmal vollkommen im Ohr der ganz breiten Masse.