Der „Tag der Landwirtschaft“ findet – wie berichtet – am 28. Juni 2020 in Telgte statt. Jetzt trafen sich die Veranstalter zur ersten Detailbesprechung in Telgte. Danach ging es mit Bürgermeister Wolfgang Pieper auf die Planwiese zur Besichtigung des künftigen Veranstaltungsgeländes. Alle waren überzeugt: „Das wird ein tolles Event.“ Einen Überblick verschafften sich: (v.l.) Mark-André Spliethoff (Stadt Telgte), Ulrich Bultmann (Landwirtschaftskammer), Dr. Matthias Quas (Landwirtschaftlicher Kreisverband), Bernd Lummer (Verein zur Förderung der Tierzucht und Tierhaltung), Bürgermeister Wolfgang Pieper, Karl Werring (LWK-Präsident), Reinhard Große-Jäger (Kreisverband Gartenbau), Margret Möllmann (Kreislandfrauenverband), Andreas Westermann (BHD/Maschinenring), Hermann-Josef Schulze-Zumloh (Landwirtschaftlicher Kreisverband), Dieter Kortmann (Kreisjäger), Martin Wickensack (Landwirtschaftlicher Ortsverband) und Organisator Josef Bunge.