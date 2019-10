Das etwa 500-köpfige Publikum bildete am Sonntagnachmittag eine beeindruckende Kulisse für den Gospelchor St. Marien, als dieser von der Altar-Empore in der St.-Clemens-Kirche aus sein Können und seine musikalische Vielfalt eine Stunde lang zelebrierte.

Beim Wallfahrtsabschlusskonzert der katholischen Kirchengemeinde St. Marien unter dem Motto „We are marching…!“ („Wir pilgern…!“) spielte Stephan Hinssen am Klavier und dirigierte seinen Chor durch die insgesamt dreizehn Musikstücke.

In bewährter Manier versetzte der Chor den Kirchenraum des Gotteshauses mit seiner Stimmgewalt in Schwingungen. Singend „pilgerte“ der Chor durch die Welt des Gospels und der modernen Spirituals. Mit im Reisegepäck waren afrikanische Lieder, bekannte traditionelle Gospels wie „Go down Moses“ und moderne rockige Spirituals. Das Publikum ließ der Dirigent ebenfalls mitsingen: „Hoch in den Himmel wie ein Baum. Tief in die Erde wie ein Baum. Geht mein Weg.“ Die Besucher bedankten sich für diesen bunten, temperamentvollen und auch teilweise besinnlichen Auftritt des Gospelchores mit nicht enden wollendem Applaus.