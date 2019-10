Die Anmeldung für die Kindertagesstätten, die Großtagespflegestellen und die Spielgruppe in Telgte für das Kindergartenjahr 2020/2021 läuft. Bis zum 8. November sind Anmeldungen möglich. Die jeweiligen Zeiten der Einrichtungen sind auf der Homepage der Stadt Telgte unter www.telgte.de zu finden.

In den Kindertagesstätten werden die Anmeldeformulare bereitgehalten. Erziehungsberechtigte haben hier die Möglichkeit, bis zu drei Kindertagesstätten zu nennen, die für die Betreuung ihrer Kinder in Telgte in Frage kommen. Es ist ratsam, die Kindertagesstätten, die als zweite oder dritte Priorität genannt werden, zumindest darüber zu unterrichten, dass diese Einrichtungen als Zweit- oder Drittmeldung genannt wurden. Eine weitere Anmeldung in diesen Kindertagesstätten ist nicht notwendig.

Nach Abschluss des Anmeldeverfahrend beginnt die konkrete Kindergartenbedarfsplanung für das Kita-Jahr 2020/2021 in Kooperation mit dem Kreis Warendorf, der Stadt Telgte sowie den Trägern und Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Eine konkrete Aussage über die Aufnahme in eine Kindertagesstätte zum 1. August 2020 ist erst Mitte März 2020 möglich.