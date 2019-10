1993 kam Sergei Ladikan aus dem sibirischen Omsk nach Deutschland. Einen Job fand er im Jahr darauf. Am 25. Oktober 1994 trat er eine Stelle bei Winkhaus an.

Seine erste Station war die Schweißabteilung, der er für elf Jahre angehörte. Danach war er in der Galvanik tätig. Zwölf Jahre lang verhalf er den Telgter Fensterbeschlägen in der Oberflächenveredelung zu hoher Widerstandsfähigkeit.

Da ihn neue Aufgaben reizen, wechselte er vor wenigen Monaten in die Vorfertigung. Hier arbeitet er an verschiedenen Anlagen. Mal bedient er die Pressen, mal die kleineren Apparate oder die Versenkmaschinen. Die Abwechslung liege ihm, sagt er. Auch im Kollegenkreis fühle er sich sehr wohl.

Ehrenamtlich engagiert er sich als Gemeindemitglied in der evangelischen Kirche in Telgte. In seiner Freizeit geht der verheiratete 59-Jährige außerdem gerne spazieren oder fährt mit dem Rad.