Gegen einen Ausbau bis Telgte

Um sich zum Ausbau der Bundesstraße 51 positionieren zu können, hielt die SPD Telgte/Westbevern eine Mitgliederversammlung ab. „Sie war gut besucht, und wir hatten eine intensive und leidenschaftliche Diskussion“, berichtet Fraktionschef Klaus Resnischek. Als Gäste waren Vertreter der Bürgerinitiative B 51 Telgte dabei.

Herauskristallisiert hat sich, dass die SPD Telgte/Westbevern gegen den geplanten vierspurigen Ausbau der B 51 bis zur Kreuzung Kiebitzpohl in Telgte ist. Sie favorisiert die Planvariante fünf im Verkehrsgutachten des Gutachters Dr. Hartmut Ziegler. In diesem Planfall erfolgt der vierstreifige Ausbau nur bis zum Anschluss Lützowstraße. Weiter östlich bleibt die Straße zweistreifig im Bestand erhalten. Dies bezieht sich auch auf den Knotenpunkt Jägerhaus.

Diese Variante hat für die Sozialdemokraten zwei Vorteile: Die Flaschenhalsfunktion – der Übergang von vier auf zwei Spuren – ist weder an der Kreuzung am Ortseingang in Handorf noch am Ortseingang Telgte (Kiebitzpohl) vorhanden. Die Verengung befindet sich auf freier Strecke. Und die Bundeswehr kann problemlos von der B 51 in die Lützowstraße einbiegen.

Die SPD nimmt zum jetzigen Zeitpunkt an dieser Stelle nur eine Bewertung des von Straßen-NRW vorgelegten Verkehrsgutachtens von Dr. Ziegler vor. Das ersetzt nicht eine spätere Bewertung und Abwägung im planungsrechtlichen Verfahren. Dazu muss erst eine Planung vom Landesbetrieb Straßen.NRW erstellt werden.

Die SPD wird im Rat der Stadt Telgte einen Prüfauftrag beantragen, der den Bürgermeister verpflichtet, gemeinsam mit der Stadt Münster die Einrichtung einer S-Bahn-Linie zwischen Münster und Telgte zu prüfen. Diese S-Bahn könne in einem wesentlich schnelleren Takt die Verbindung zwischen den beiden Städten bedienen und somit einen Teil des Individualverkehrs von der Straße auf die Schiene bringen. Diese S-Bahn müsse selbstverständlich mit den Fahrtzeiten der Eurobahn korrespondieren.

Außerdem werde auf neue technologische Entwicklungen gesetzt. Dazu gehörten zum einen die Möglichkeiten neuer Verkehrstechnologien wie autonomes Fahren sowie die stärkere Nutzung des mobilen Arbeitens.