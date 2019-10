Hochbetrieb im Reifenhotel

Der Winter naht. Autofahrer stehen in diesen Wochen vor der Frage: „Wann rüste ich mein Fahrzeug auf Winterreifen um?“ Autohäuser, Reifenfachbetriebe und Kfz-Werkstätten haben Hochkonjunktur beim Reifentausch. Ohne vorherige Terminvereinbarung geht oft nichts mehr. Beispielhaft sei hier das Opelhaus Dartmann genannt: Hier warten etwa 2400 Winterreifen für 600 Fahrzeuge auf ihre Einsätze. „Für den Zeitraum der Nutzung von Winterreifen“, so die beiden Geschäftsführer Winfried und Andreas Dartmann , „gibt es eine einfache Merkhilfe: Von O bis O, von Oktober bis Ostern .“

Seit 2010 gibt es die Winterreifenpflicht. Die Straßenverkehrsordnung beschreibt hierzu in ihrem Paragrafen 2 Absatz 3a: „Der Führer eines Kraftfahrzeuges darf dies bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet der allgemeinen Anforderungen an die Bereifung den Anforderungen des § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung genügen.“ Wer bei den genannten Witterungsbedingungen dennoch mit Sommerreifen fährt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Bereits seit Mitte September herrscht im „Reifenhotel“ bei Dartmann ein Kommen und ein Gehen. Richtig lebhaft ist es zwischen Mitte Oktober und Mitte November. Zehn bis 15 Reifenwechsel sind in der Werkstatt arbeitstäglich an sechs Wochentagen eingeplant. „Mehr sind nicht machbar. Denn“, so Kfz-Meister Klaus Nachtigäller, „wir tauschen ja nicht nur die Reifen aus, wir prüfen sie auch auf Schäden, Verschleiß und ob sie gut ablaufen und schauen nach dem Reifenprofil.“ Gerade beim Reifenprofil dürfe der Autobesitzer nicht sparen, sagt der Fachmann. Dafür gebe es in der Werkstatt einen besonderen Service: „Wer sein Reifenprofil durch einen Experten prüfen lassen möchte, der kann auch ohne Termin einfach bei uns vorfahren. Wir nehmen uns die Zeit“, versichert Klaus Nachtigäller. Fahrzeuge, die die Werkstatt mit einer Winterbereifung verlassen, sind auf jeden Fall „winterfest bereift“.

Seit dem 1. November 2014 müssen in der EU alle Pkw und Wohnmobile mit Erstzulassung über ein Reifendruckkontrollsystem verfügen, die nach einem Reifenwechsel angelernt werden müssen und für die Werkstatt eine zusätzliche Aufgabe bedeuten.

Klaus Nachtigäller weist auch darauf hin, dass man nicht unbedingt in den Sommermonaten mit Winterreifen fahren solle, weil dadurch aufgrund erhöhter Außentemperatur ein erhöhter Reifenverschleiß entstehe und der Bremsweg sich ändere.

Mit einem Reifenwechsel ist häufig auch verbunden, einen Reifen auf die Felge zu ziehen. Diese technische Voraussetzung gibt es nur in einer Fachwerkstatt. Dort profitiert der Fahrzeughalter auch von der Erfahrung qualifizierter Kfz-Mechaniker. „Außerdem“, sind sich Andreas und Winfried Dartmann einig, „sichern sich die Kfz-Halter den bequemen und fachgerechten Service.“