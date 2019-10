Gehweg an der Grevener Straße verbreitert

Westbevern -

Schon lange war darüber nachgedacht worden, wie diese unbefriedigende Verkehrssituation entlang der Grevener Straße in Westbevern verbessert werden könnte. In den vergangenen Wochen wurde der Gehweg nun von 1,20 Meter auf drei Meter verbreitert werden und so mehr Sicherheit für Fußgänger geschaffen werden.