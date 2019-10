Geschichte des Heimathauses

Welche Motivation und welche politische Einflussnahme haben vor 85 Jahren zur Gründung des Wallfahrts- und Heimatmuseums geführt? Auf diese Spur begab sich Professor Dr. Rüdiger Robert und fand auf dem Weg dorthin Unterstützer und natürlich viele Hinweise, Informationen und einen „verstaubten“ Aktenordner des Gründers Dr. Paul Engelmeier .

Das Ergebnis jahrelanger Nachforschung und Geschichtsbewältigung lag am Montagabend in gedruckter Form auf dem Tisch des Heimathauses: ein 110-seitiges Werk aus dem Waxmann-Verlag, mit dem Titel „Unterm Hakenkreuz, Entstehung und Anfänge des Heimathauses Münsterland im katholischen Telgte“, erschienen als Schriftenreihe des Museums Religio, Band fünf, broschiert und mit zahlreichen Abbildungen.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde das Buch präsentiert. Zu den Ehrengästen dieser Buchpräsentation gehörten Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Wolfgang Pieper, Dr. Martin Engelmeier, Dr. Ursula Heckel, Geschäftsführerin des Waxmann-Verlages, und als Gastgeberin Museumsleiterin Dr. Anja Schöne. Alle lobten das gelungene Werk und dankten dem „Motor“ und Autor Professor Dr. Rüdiger Robert und sprachen ihm größte Anerkennung aus.

Tief beeindruckt zeigten sich die Gäste, als der Autor dieses „wissenschaftlich wertvollen Werkes“ (Landrat Dr. Olaf Gericke) den Weg zum „neuen Heimatbuch“ beschrieb, wie er Hürden überwand und wie er die Enkel des Museumsgründers Paul Engelmeier, Dr. Martin Engelmeier aus Münster und Gregor Engelmeier aus Berlin, für dieses Werk gewann. Sie hatten das Museumsarchiv und weitere Archive durchforstet, um die familiäre Erzählung „vom von den Nazis 1933 unter einer öffentlichen Kampagne aus dem Amt gejagten aufrechten Beamten, der sich dann nach Telgte zurückzog, um dort eine neue Existenz fern vom politischen Getriebe der Stadt aufzubauen“, zu hinterfragen. Nachzulesen ist dieses im Vorwort. Und folgende Fragen sind in der Schriftenreihe ebenso beantwortet: „Wie sah die Kampagne konkret aus? Wie hat es Paul Engelmeier geschafft, diese zweite Existenz aufzubauen? Und: Wie kam es zum Heimathaus?“

Später, so beschreibt es Prof. Dr. Rüdiger Robert weiter, kamen nach Sichtung des Archivmaterials weitere Fragen hinzu, etwa diese: „Wie wirkte sich der totalitärer Staat auf die Arbeit des Museumsgründers aus?“ Robert dankte den Enkelsöhnen des Museumsgründers für den Anstoß und für die Bereitstellung von Archivalien für die Öffentlichkeit.

Unter der Leitung des Gründers Dr. Paul Engelmeier entwickelte sich das Heimathaus rasch zu einem Anziehungspunkt nicht nur für das katholische Münsterland, sondern auch für ganz Westfalen. So beschreibt Autor Rüdiger Robert in der Schriftenreihe die Entwicklung des Museums. Diese stand dabei unter dem Vorzeichen des Spannungsverhältnisses zwischen Nationalsozialismus und katholischer Kirche. So erklärt der Autor, dass „im kleinstädtisch-ländlich-katholischen Milieu Telgtes“ dieses Spannungsverhältnis besonders ausgeprägt gewesen sei.

Vor diesem Hintergrund untersuchte Professor Dr. Rüdiger Robert die Geschichte des Heimathauses Telgte bis zur Neuausrichtung nach 1945. Besondere Aufmerksamkeit widmete er dabei den institutionellen Veränderungen des Museums, dem Inhalt der Ausstellungstätigkeit und der Person Dr. Paul Engelmeiers – der von den Nationalsozialisten aus Münster vertrieben wurde – als Museumsleiter eine schwierige Gratwanderung zwischen kirchlich-katholischen Ansprüchen und nationalsozialistischer Ideologie zu bewältigen suchte.

