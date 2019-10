Friedhof als Ort der Begegnung

Die Kultur der Trauer auf dem Friedhof hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und dieser Wandel setzt sich fort. Die Begräbnisstätten zu beiden Seiten des Alten Warendorfer Weges und in Westbevern sind seit Generationen mehr als nur Orte der Trauer und des Gedenkens. Dort spiegeln sich auch Zeitgeschichte und Wandel wider. Steinbildhauer Christoph Düsterhues beschreibt dies so: „Zwischen Familiengräbern mit teilweise sehr alten Gedenksteinen sind immer häufiger Gräber abgeräumt und wurden eingeebnet.“

So steige seit einigen Jahren die Zahl der Einzel- und Reihengräber mit individuell gestalteten modernen Gedenksteinen. „Diese Gedenksteine“, sagt Düsterhues, „waren früher größer, familienbezogener und immer eine Art Statussymbol“. Einige davon sind auf dem Friedhof noch zu finden. Mehrere Generationen sind darauf aufgeführt. Christoph Düsterhues hat festgestellt, dass dennoch immer mehr Gruften aufgegeben werden, weil der Familienzusammenhalt nicht mehr so ist wie früher. „Die Liegezeit für ein Erdwahlgrab beträgt in Telgte 30 Jahre“, erzählt der 33-jährige mehrfach ausgezeichnete Steinmetz- und Steinbildhauer-Meister, der den 1908 von seinem Urgroßvater gegründeten Betrieb am Alten Warendorfer Weg mit Leib und Seele führt. Mit fünf Mitarbeitern werden fast ausschließlich regionale Steine bearbeitet. Individuelle Arbeiten werden mit großem handwerklichen Geschick und viel Leidenschaft für die Bildhauerei geschaffen. Zu der Gestaltung von neuen Grabsteinen und Grabplatten gehört auch die Aufarbeitung von alten Gedenksteinen.

Auf einen weiteren Trend weist Ingo Voß, kaufmännischer Leiter der Firma Düsterhues, hin: „Die Feuerbestattung hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Sie liegt im bundesweiten Vergleich zur klassischen Erdbestattung inzwischen bei etwa 70 Prozent.“ In Telgte liege der Anteil bei 50 Prozent. Das bedeute kleinere Gräber. Sichtbar wird das bei der neuen Gemeinschaftsgrabanlage „Grüner Raum der Erinnerung“. Wenig Fläche für viele Verstorbene. Alle Gedenksteine sind einheitlich gestaltet: Sie wurden aus Ibbenbürener Sandstein angefertigt. Reliefarbeiten oder Bronzefiguren ermöglichen den Trauernden eine persönliche Gestaltung. Der Steinmetz meißelt in jeden Gedenkstein – sofern gewünscht – den Namen des Verstorbenen sowie die Geburts- und Sterbedaten ein. Aufgesetzte Bronzeschriften sieht der Besucher hier nicht mehr, vielmehr ist die eingestrahlte Schrift gefragt. Wurden früher bei Düsterhues nur Grabsteine aus Marmor oder Ibbenbürener Sandstein angefertigt und die Namen und Daten mit Bronzeschriften aufgeführt, fertigt das Unternehmen inzwischen komplette Grabplatten für Urnengräber an. Die Schriftplatten und auch kleine Denkmäler können das gesamte Grab oder nur einen Teil davon verhüllen.

Fast alle in der Steinmetzwerkstatt Düsterhues gestalteten Gedenksteine gibt es in unterschiedlichen Farbtönen und Formen. Das Material besteht oft auch aus einer Verbindung von mehreren Materialien wie Stein, Glas oder Metall. „So fertigen wir etwa 90 Prozent unserer Grabsteine nach persönlichen Vorstellungen der Angehörigen an“, sagt der Fachmann. Es komme sogar vor, dass auf Grabsteinen oder Denkmälern nur noch Ruf- oder Spitznamen stünden. Angehörige legen mehr Wert auf Erinnerungen und stellen über Symbole einen persönlichen Bezug zum Verstorbenen her. Auf den teilanonymen Urnengräbern, die sich auf der Friedhofserweiterung befinden, sind auf zwei Ibbenbürener Sandsteinstelen kleine Bronze-Namenstafeln angebracht.

Jedes Jahr hat Christoph Düsterhues mehrere Kunden, die sich ihr Grab und ihren Grabstein bereits zu Lebzeiten herrichten. In Lauheide gibt es diese Möglichkeit, in Warendorf ebenso. Auf den Telgter Friedhöfen ist dieses allerdings nicht gewünscht.

„Der Friedhof“, sagt Düsterhues, „war früher ein Ort der stillen Trauer. Inzwischen ist es eher ein Ort der Begegnung, des Zusammenkommens und des Erinnerns geworden.“ Gerade vor Allerheiligen treffen sich dort die Angehörigen der Verstorbenen, zünden Kerzen an, stellen Blumen auf die Gräber.