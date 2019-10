Die Landfrauen fuhren mit dem Bus nach Ahlen, um dort die Brennerei auf dem Hof Schulze Rötering zu besichtigen. Seit mehr als 250 Jahren wird bei Schulze Rötering gebrannt. Gerste aus eigenem Anbau, Obst aus dem eigenen Garten und aromatische Kräuter – in Handarbeit werden so feinste Destillate mit besonders mildem Aroma für höchste Ansprüche hergestellt. Die nach Angaben der Betreiber weltweit einzigartige Destillierungsanlage wurde den 25 Teilnehmerinnen vorgestellt. Verschiedene Obstbrände, Kräuterdestillate und Liköre, für die Schulze Rötering in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet wurde, durften probiert werden. Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es noch Gelegenheit, den Hofladen zu besuchen und Hochprozentiges einzukaufen.