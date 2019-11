Im Haushalt 2020 der Stadt Telgte, den Bürgermeister Wolfgang Pieper am Donnerstagabend in der Ratssitzung einbrachte, werden die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Erträgen von 43 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 45,78 Millionen Euro gegenüber. Das sich daraus ergebende Defizit von 2,78 Millionen Euro soll durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Gleich zu Beginn seiner Rede hatte der Bürgermeister eine gute Nachricht für die Bürger und die Firmen: Er will auf die Anhebung der kommunalen Steuern und insbesondere der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer verzichten.

Wolfgang Pieper stellte heraus, wie positiv unter anderem die Abschlüsse der Jahre 2016, 2017 und 2018 ausgefallen seien. Auch für das laufende Jahr ist mit schwarzen Zahlen zu rechnen, wie Kämmerer Stephan Herzig jüngst in einem Haushaltszwischenbericht erklärt hatte. Maßgeblich verantwortlich sind dafür laut Pieper „die exorbitant guten Ergebnisse der Gewerbesteuer“.

Auch ohne Steuererhöhungen gelinge es der Stadt in den kommenden Jahren, in erheblichem Maße in die kommunale Infrastruktur zu investieren – in Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Radwege, in Schulen und Betreuungsangebote sowie nicht zuletzt in den kommunalen Gebäudebestand. „Und eine heute geschaffene gute kommunale Infrastruktur stärkt die Stadt für de Zukunft. Und sie kommt allen Menschen in Telgte zugute“, so der Bürgermeister. Das Investitionsvolumen für 2020 bezifferte Pieper mit rund 12,8 Millionen Euro. Weitere 24,9 Millionen Euro sollen es in den Jahren 2021 bis 2023 sein.

Einen Schwerpunkt der Investitionen werde in den kommenden Jahren die räumliche Ertüchtigung, Erweiterung und Modernisierung der Telgter Schulen darstellen. Schon jetzt sei absehbar, dass in den nächsten fünf bis acht Jahren ein Investitionsvolumen von geschätzten fünf bis zehn Millionen Euro für die Grundschulen und die beiden weiterführenden Schulen bereitgestellt werden müsse. „Investitionen im wahrsten Sinne des Wortes in die Zukunft unserer Stadt“, nannte Pieper das.

Der Bürgermeister erinnerte zudem an die Komplettsanierung der Dreifachhalle am Schulzentrum, die Ende März 2020 beginnen und im Herbst 2020 abgeschlossen sein soll. Auch die Aufwertung des Dümmert-Parks soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Ein wichtiges Thema nicht nur für 2020 soll die weitere Verbesserung der Radinfrastruktur sein. Unter anderem im Bereich Münstertor, für die Fortsetzung des Radweges von „Pollerts Kreuz“ bis zum Stadtgebiet Münster für den Lückenschluss der Veloroute Telgte – Münster sowie für einzelne Abschnitte der „100-Schlösser-Route“ seien weitere Maßnahmen in Vorbereitung. „Die Aufwertung und der Ausbau der Radinfrastruktur ist Teil der Klimaschutzstrategie der Stadt Telgte“, betonte Pieper.

Noch ernsthafter und konsequenter müsse an der Umsetzung der Klimaziele auf der Basis der Beschlüsse der Weltklimakonferenz von Paris gearbeitet werden. Dafür soll eine Strategie erarbeitet werden, wie die Stadt Telgte bis 2040 klimaneutral werden könne und welche CO-Absenkungspfade dafür beschritten werden müssten. Das werde möglicherweise auch viel Geld kosten, erklärte der Bürgermeister. Ein Nichtstun, Abwarten und Wegschauen werde allerdings noch viel teurer. Deshalb seien vorausschauender Klimaschutz und gezielte maßnahmen zur Klimafolgeanpassung auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten „hoch sinnvoll“.

„Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten, dass Telgte die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte gut bewältigen kann“, sagte der Bürgermeister abschließend.

Über den Etatentwurf wird in der ganztägigen Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag, 28. November, ab 9 Uhr beraten. Verabschiedet werden soll der Haushalt 2020 in der Ratssitzung am Donnerstag, 12. Dezember.