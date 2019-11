Man nehme einen Kürbis, schnitze ihm Mund, Nase sowie Augen, und fertig ist ein dekorativer Hingucker für den Hauseingang oder Garten. 22 Kürbisse in verschiedenen Größen wurden von Eltern und Kindern aus dem Wiewelhook in einer Gemeinschaftsaktion bearbeitet.

Die Ergebnisse sind in der Herbstzeit vor den Haustüren in der Bauerschaft zu sehen. In der Dunkelheit werden die Werke mit einer Kerze versehen und leuchten schummerig schön. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist garantiert, sind sich die Organisatoren einig.