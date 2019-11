Die Begeisterung für gemeinsames Spielen hält unvermindert an – nicht nur digital, sondern vor allem analog. Ende Oktober strömten erstmalig weit über 200 000 Besucher zur „Spiel 2019“ nach Essen und verwandelten die riesigen Messehallen in eine vier Tage anhaltende Party. Wie bereits im vergangenen Jahr sind die beliebten Exit-Spiele mit kniffligen Aufgaben absolut im Trend.

Aber auch Freunde von einfachen und kommunikativen Spielen kamen voll auf ihre Kosten. Am Beispiel „Just One“ als Spiel des Jahres oder dem kleinen Kartenspiel „LAMA“ lässt sich erkennen, dass Spiele in wenigen Minuten erklärt werden und viel Spielspaß bereiten können. Zu dieser Kategorie zählen auch Roll & Write-Spiele, die mit Würfeln, Papier und Stift großes Interesse geweckt haben.

Mit einer großen Auswahl an Spielen treffen sich seit Februar vergangenen Jahres monatlich immer mehr Freunde der „analogen Unterhaltung“ im Pfarrheim St. Johannes. Wie im vergangenen Jahr wird nun erneut am 17. November ab 14 Uhr ein Spielenachmittag für Jedermann veranstaltet. In gemütlicher Runde werden Waffeln, Kuchen und Getränke für eine Spende angeboten. Die Erlöse daaus werden an den Freundeskreis Guatemala gespendet, um neue Bildungsprojekte unterstützen zu können.

Die Gruppe „Telgte spielt!“ freut sich über jeden neuen Mitspieler und auch über Spiele verschiedener Art, die jeder Teilnehmer selbst mitbringt. Zur Veranstaltung wird ein breites Spektrum an einfachen Karten- und Würfelspielen, Klassikern, Kennerspielen und Spieleneuheiten zur Verfügung stehen.

Der nächste Spieleabend findet am 6. Dezember ab 19 Uhr im Pfarrheim St. Johannes statt. Bei weitergehenden Fragen, Informationen oder Wünschen können Interessierte eine Mail an telgte.spielt@gmail.com schreiben.