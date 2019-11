Die Volkshochschule lädt am kommenden Montag, 11. November, um 19 Uhr in den Saal des Rochus-Hospitals zu einer Multivisionsshow unter dem Titel „Australien – Der rätselhafte Kontinent“ mit dem Referenten Georg Krumm ein.

Die scheinbar endlose Weite des Outbacks, die immergrünen Regenwälder Tasmaniens und die heiligen Orte der Aborigines: Die Vielfalt Australiens hat schon im 17. Jahrhundert die Abenteurer dieser Erde angelockt. Die größte Insel der Welt, zwischen den Tropen und der Antarktis gelegen, ist ein Ort der Gegensätze: Brennt heute noch die Sonne unbarmherzig vom Himmel, so kann morgen schon der Monsunregen alles überfluten. Eigentlich scheint der rote Kontinent nicht für Menschen gemacht zu sein – gerade deshalb zieht es auch Profifotograf Georg Krumm nach „Down Under“. Auf seinen ausgedehnten Reisen geht er den Geheimnissen und Besonderheiten der Natur auf den Grund: Warum ist das Ökosystem so anfällig? Und stimmt es, dass in West-Australien Delfine an den Strand kommen, um Kontakt zu Menschen aufzunehmen? Mit Hilfe von acht Diaprojektoren in Breitwand-Panorama-Technik entführt der „Retro-Vortrag“ in ein Land, in dem das Abenteuer zum Alltag zu gehören scheint. Karten sind für 14 Euro an der Abendkasse erhältlich.