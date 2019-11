Eine Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Emstor/Einener Straße/Ostbeverner Straße/Westbeverner Straße leicht verletzt worden.

Die 65-jährige Telgterin befuhr den Radweg am Emstor in nördliche Richtung. Sie wollte geradeaus über die Kreuzung hinwegfahren. Zeitgleich war eine 75-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw auf dem Emstor in die gleiche Richtung unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung aber nach rechts in die Einener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Die leicht verletzte Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.