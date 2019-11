Wie funktioniert Wahrnehmung, und was ist eigentlich eine optische Täuschung? Das sind Fragen, mit denen sich die Ausstellung „Optische Täuschungen und Wahrnehmungsphänomene“ am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte beschäftigt. Diese ist für 14 Tage in den Räumen des Gymnasiums zu sehen.

Doch warum gibt es diese Ausstellung, und warum ausgerechnet am Telgter Gymnasium? Mindermann Augenoptik aus Telgte feiert mit dieser Ausstellung sein zehnjähriges Jubiläum. Ursula Mindermann hat sich als Dankeschön für ihre Kunden etwas Besonderes überlegt. Ihr ehemaliger Dozent, Professor Dr. Bernd Lingelbach , ist der Kopf hinter dieser Ausstellung. „Ich dachte, die Ausstellung könnte für Schüler interessant sein“, betonte Mindermann bei der Eröffnung. Der stellvertretende Schulleiter Ralf Große Westerloh bestätigte: „Das Thema passt sehr gut in den Unterricht.“

Für die Besucher, aber natürlich auch für alle Schüler des MSMG ist die Ausstellung in der gesamten dritten Etage des Gymnasiums ausgebreitet. Es geht von Büchern und Brillen zum Thema optische Täuschungen über Bilder, wie zum Beispiel dem unmöglichen Würfel über das flackernde Gitter bis hin zu ganzen Modellen.

Ein echter Hingucker ist der Beute-Stuhl. Es handelt sich dabei um eine kaputte Sitzgelegenheit. Die Sitzfläche liegt einige Meter hinter den Beinen des Stuhls. Schauen die Besucher durch eine kleine Luke vor dem Modell, scheint der Stuhl intakt zu sein.

Bei seinem kurzen Vortag, mit dem Professor Dr. Bernd Lingelbach zur Eröffnung seine Ausstellung kurz vorstellte, sprach er natürlich auch über die optischen Täuschungen und die Wahrnehmungen und erklärte: „Täuschung ist im Prinzip alles.“