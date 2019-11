Fast bis zum Mount Everest

Gerade einmal zwei Jahre sind vergangen, seit der Telgter Jürgen Beck nach Nepal reiste. Die Tour beeindruckte ihn so nachhaltig, dass er nun erneut in das Land zurückkehrte. „Wir fuhren unter anderem mit dem Motorrad soweit es ging in Richtung Mount Everest. Wir waren aber auch in der Dschungelebene und im Süden an der indische Grenze“, berichtet Beck nach seiner Rückkehr.

Der Startschuss zu der zweiten Tour fiel in Kathmandu. Von Dort ging es entlang des Trishuli-River entlang nach Sauraha im Chitwan Nationalpark. „Danach führte uns die Fahrt durch die Dschungelebene in das 235 Kilometer entfernte Janakpur, eine indisch geprägte Handelsstadt an der Grenze zu Indien“, berichtet der Telgter. Nach einer Nacht ging es dann in Richtung Berge. Die Reisegruppe überquerte den niedrigen Himalaya-Gebirgszug, bevor es weiter Richtung Mount Everest ging. „Die heftigen Monsunregen im Sommer haben ihre Spuren hinterlassen, viele Brücken und Straßenabschnitte waren weggerissen oder noch verschüttet, so dass man durch die Flüsse und durchs Gelände fahren musste.“ Nach einer anstrengenden Fahrt habe man Salleri erreicht, die letzte größere Ortschaft vor der Mount Everest-Region, die man mit Geländewagen noch anfahren könne. Busse oder Lkw verkehrten dort fast gar nicht mehr.

Von Salleri aus habe man den Weg Richtung Mount Everest eingeschlagen. „Unterwegs haben wir Spielzeug und kleine Päckchen mit Zahnpasta und Zahnbürsten an Kinder verteilt. Dabei hatten wir Kontakt mit dem Sherpa und Sozialarbeiter Arjun Nepali, der sich um die Aus- und Weiterbildung der untersten Kaste – den Dalits – und den Frauen in Nepal kümmert. Er hat uns sein Projekt „Vision Equality Nepal“ vorgestellt“, sagt Beck. Dieses hat ihn so überzeugt, dass er es künftig unterstützen will. „Das Geld kommt dort an, wo es benötigt wird und verschwindet nicht in Organisationen“, ist Beck überzeugt und fügt hinzu: „Ich würde mich freuen, wenn wir für dieses Projekt noch Spendengelder aktivieren könnten.“

Der Rückweg nach zwei Tagen führte am Dudhkosi-River und am Sunkhosi-Rivers entlang nach Panauti. „Auch dort blieben wir zwei Tage und nutzten die freie Zeit für eine Trekking-Tour“, erzählt Jürgen Beck. Diese Tour bescherte dem Telgter zudem noch ein ganz besonderes Erlebnis. Er sei nur mit einem Freund unterwegs gewesen, als die beiden Wanderer von einer einheimischen Familie spontan zum Tee und Mittagessen eingeladen wurden.

„Wer würde bei uns zwei Wanderer, die nicht mal hungrig aussehen, spontan zum Mittagessen einladen, nur weil sie zufällig am Haus vorbei laufen?“, freut sich Beck noch heute über die beeindruckende Geste.

Das letzte Etappenziel führte nach Nargakot. „Dort war ich schon vor zwei Jahren. Die Straße, die hinauf auf die Berge führt, war vor zwei Jahren durchgängig geteert. Zwar war mit Schlaglöchern versehen, aber immerhin geteert. Dieses Jahr war kein Quadratmeter Teer mehr da, die Straße ist jetzt wieder eine reine Schotterpiste“, ist der Telgter auch nach seiner Reise immer noch ein Stück schockiert über die mitunter schlimmen Zustände in dem Land.

Auf dem Rückweg besichtigte der Telgter noch die Stadt Bhaktapur, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das beim Erdbeben 2015 stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bhaktapur ist die kleinste der Drei-Königsstädte im Kathmandu-Tal. Sie bietet viel Sehenswürdigkeiten und ist ein „muss“ für jeden Nepal-Reisenden.