Auch im kommenden Jahr zeigt der historische Kalender wieder zahlreiche bekannte und weniger bekannte Ansichten rund um Telgte und Westbevern. Viele Motive aus vergangenen Zeiten schmücken den Kalender 2020, wie zum Beispiel die Shell-Tankstelle Ecke König-/Steinstraße oder der Rathausbau in den 1970er Jahren. Erinnerungen wie diese lassen das vergangene Jahrhundert in Telgte wieder aufleben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einige Fotos zeigen, wie stark Telgte sich verändert hat, andere wiederum dokumentieren, welche historischen Schätze die Zeiten überdauert haben. Diese Einblicke in die Geschichte Telgtes machen den Kalender in jedem Jahr spannend.

Der Kalender ist ab sofort in limitierter Auflage bei Tourismus + Kultur Telgte für 20 Euro erhältlich. Informationen unter ✆ 690 100 oder tourismus@telgte.de