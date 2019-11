Digitalisierung steht im Fokus

Einen großen Schritt in Sachen Digitalisierung will der Stadtverwaltung in den nächsten Jahren machen. Das kündigte Stephan Herzig , Fachbereichsleiter in der Verwaltung, am Dienstagabend im Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss an.

Gekoppelt sind die einzelnen Themen, da viele von ihnen inhaltlich miteinander eng zusammenhängen, an ein Gesamtkonzept, das die Verantwortlichen „Digitale Agenda 1.0“ überschrieben haben. Zehn sogenannte Leitprojekte hat die Verwaltung benannt, die bearbeitet werden sollen. Von der Breitbandversorgung über ein digitales Dokumenten-Managementsystem bis zur Erstellung eines Stadtportals mit verschiedenen Serviceangeboten reicht dabei die Palette. Die digitale Transformation, so Fachbereichsleiter Herzig, sei ein langfristig angelegter und grundlegender Prozess, der viele kleine Schritte umfasse. Mit fundierten Ergebnissen sei in den nächsten drei bis vier Jahren zu rechnen, einzelne sogenannte „Quick Wins“ sollen schneller generiert werden.

Das Ziel dabei sei es, so der Fachmann, den größtmöglichen Nutzen sowohl für die Bürger als auch gleichermaßen für die Verwaltung zu erzielen. Sprich: Abläufe für Bürger einfacher und vor allem digital handhabbar zu machen, andererseits aber auch die Mitarbeiter im Rathaus von unnötigem Ballast zu befreien und letztlich mehr Zeit für eine fundierte und qualitativ hochwertige Bearbeitung von Anliegen zu haben.

Das Schlagwort Vernetzung hat dabei für Stephan Herzig und Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer eine besondere Bedeutung. Denn die Digitalstrategien der Stadt dürften nicht isoliert erfolgen und umgesetzt werden, sondern immer im Verbund. Das betreffe etwa eine enge Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und dem Kreis Warendorf genauso wie ein fachbereichsübergreifendes Denken und Handeln. „Echte Digitalisierung kann nicht im Alleingang gelingen“, ist sich Bäumer sicher.

Um schlanke und effektive Strukturen zu haben, soll Stephan Herzig als Fachbereichsleiter „Steuerung, zentrale Dienste, Personal und Finanzwirtschaft“ die Fäden als Digitalisierungsverantwortlicher in den Händen halten. Eine Lenkungsgruppe wird ihn unterstützen. Zudem, auch das steht für Bäumer und Herzig fest, benötigt die Stadtverwaltung zur Umsetzung dieses „richtungsweisenden Projektes“ externe Unterstützung in Form von Beratungsleistungen.