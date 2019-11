Die kfd St. Clemens hat wieder ein Frauenfrühstück im Pfarrheim durchgeführt. Die Anmeldeliste war im Nu voll gewesen. Und am Ende waren sich alle Gäste sich einig, dass das Frühstück wieder ein echtes Highlight war. Nicht nur die schöne herbstliche Deko, sondern auch besonders das großzügige, abwechselungsreiche Frühstücksbüfett begeisterte die Teilnehmerinnen

Außerdem war als Sicherheitsberater Jürgen Gausebeck von der Kripo in Warendorf eingeladen. Wenn auch das Thema seines Vortrages „Courage und Prävention“ zunächst nicht so interessant klang, unterhielt der die Anwesenden ausgezeichnet. In seinem lockeren und teils witzigen Vortrag, erzählte er von vielen alltäglichen Situationen, in denen sich die Menschen in Gefahr befinden. Wie Frau (und überhaupt alle Bürger) sich richtig verhalten könnten, ohne sich in weitere Gefahr zu begeben, berichtete er, ebenso wie über Möglichkeiten, wie schon im Vorfeld Gefahren ausgeschlossen werden könnten. Alle sollten mit den Nachbarn und Mitbewohnern im Haus bestimmte Zeichen vereinbaren, die darauf hinweisen, dass etwas nicht stimmt und Hilfe benötigt wird. Eines machte er zudem noch klar: Alle sollten ihren Egoismus vergessen und, wann immer es das Bauchgefühl sagt, dass in einer Situation etwas nicht stimmt, nicht an sich selbst denken, sondern sofort die Polizei informieren. Die Beamten entschieden dann, ob es die Situation erfordere, vorbeizukommen und sich zu kümmern. Wer anrufe, habe nicht zu verlieren, könne unter Umständen aber Schaden bei anderen abwenden.

Die kfd St. Clemens freut sich bereits auf das nächste Frauenfrühstück im April 2020.