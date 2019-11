Wie vielfältig das Engagement in der Kirchengemeinde St. Marien ist, das soll am kommenden Samstag, 16. November, beim sogenannten Pfarrkonvent auf besondere Art und Weise symbolisiert werden.

Denn alle Gruppierungen der Gemeinde, rund 90 an der Zahl, haben in den vergangenen Wochen jeweils ein Riesen-Puzzleteil bekommen. Zudem waren sie aufgefordert, das „künstlerisch“ beispielsweise mit Fotos und anderen Dingen zu gestalten. „Aus allen diesen Puzzleteilen soll am Tag des Pfarrkonvents ein buntes Bild unserer Gemeinde entstehen“, sagen die Mitglieder des Vorbereitungsteam. Leonie Bleise, Margret Eickholt, Dieter Köcher, Propst Dr. Michael Langenfeld, Elisabeth Quenkert und Kathrin Wiggering gehören diesem Gremium an.

Doch die Puzzleaktion ist nur ein Teil des Ganzen. Um 14.30 Uhr sind Vertreter der einzelnen Gruppierungen in das Pfarrheim St. Johannes eingeladen. Nach einer Ankommrunde steht eine halbe Stunde lang das Kennenlernen und „Connecten“ auf dem Programm, sprich der gegenseitige Austausch.

Ab 15.30 Uhr werden verschiedene Informationen zu Themen gegeben, die die gesamte Gemeinde – vor allem die verschiedenen Gruppen und Gruppierungen – betreffen. Dabei geht es beispielsweise um die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde, die etwa die Homepage oder einen Facebook-Auftritt umfasst. Zudem werden Überlegungen bezüglich der Belegung der einzelnen Pfarrheime vorgestellt. Ein weiteres großes Thema ist der lokale Pastoralplan. Nach einem Gottesdienst um 17.30 Uhr soll die Veranstaltung ausklingen.

Nach Angaben des Organisationsteams soll ein solcher Pfarrkonvent – der regelmäßig stattfinden soll – unter anderem die Vielfalt kirchlichen Lebens in einer Gemeinde erlebbar machen sowie Konzepte der pastoralen und sozialen Arbeit des Pfarreirates kritisch begleiten und Anregungen zur Weiterentwicklung geben.