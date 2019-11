Mit „Frauen-Power“ und viel Elan

Der Stadtelternrat, eine gemeinnützige Elterninitiative, bei der alle interessierten Eltern von Kindern im Alter bis zu 18 Jahren mitmachen können, hat sich neu formiert.

Bei der Versammlung am Dienstagabend bei Seiling war die im Vorfeld diskutierte „Auflösung des Stadtelternrates“ nur ein Randthema. Denn schnell zeichnete sich ab, dass drei starke Frauen die Verantwortung und die Aufgaben übernehmen: Daniela Stricker als neue erste Vorsitzende, Sina Gottschling als neue zweite Vorsitzende und Nicole Wewers als Kassiererin bilden das Trio, das sich mit Zukunftsthemen in der Stadt (mit Westbevern-Dorf und Vadrup) sowie die Sorgen, Wünsche und Ziele von Eltern mit Kindern bis zum Erwachsenenalter befassen.

Dass es nahtlos weitergeht, haben die „Alten“ den „Neuen“ zu verdanken. Insbesondere die langjährige Vorsitzende Ann-Katrin Schulte hatte sich im Vorfeld für den Bestand des Stadtelternrates „richtig ins Zeug gelegt“. Das ist ihr gelungen. Mit dieser „Frauen-Power“ soll die erfolgreiche Arbeit der Vorgänger fließend fortgesetzt werden. Die neue Vorsitzende kündigte bereits an, wofür sich der Stadtelternrat engagiere: Sie nannte Schwerpunktthemen wie etwa die Erweiterung von Kindergärten, die Platzvergabe in Kindergärten und die ausreichende Verfügbarkeit an Grundschulplätzen. Weil die Stadt weiter wachse und der Bedarf an Grundschulplätzen weiter stark ansteige, werde der Stadtelternrat im Interesse der Eltern mit der Stadt und den politisch Verantwortlichen nach zufriedenstellenden Lösungen suchen. Auch die Konfessionszugehörigkeit, die über die Aufnahme eines Kindes an einer bekenntnisgebundenen Grundschule entscheidet, werde thematisiert. Weitere Themen sind die Betreuung in Kindertagesstätten, Sicherheit im Straßenverkehr und die Versorgung mit Spiel- und Bolzplätzen. Ann-Katrin Schulte sagt: „Den Eltern brennt sehr viel auf der Seele.“

Der Stadtelternrat ist im Sozialausschuss der Stadt Telgte vertreten und kann mit beratender Stimme an Beschlussfassungen mitwirken. Auf der Versammlung wurde Katja Behrendt für Heidi Jane Kress als Vertreterin in den Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Soziales gewählt.

Ändern wird sich auch die Kommunikationsform. Bislang gab es einen monatlichen Stammtisch. Nun möchte sich der Stadtelternrat verschiedener neuer Medien bedienen. Besprechungen soll dann stattfinden, wenn es sinnvoll erscheint.

Die neue erste Vorsitzende Daniela Stricker freut sich auf eine spannende Zeit: „Ich bin mir sicher, dass wir viele Impulse aus der Elternschaft erhalten. Es ist wunderbar, dass es jetzt weitergeht.“