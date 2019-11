Seit im Sommer ein Rohrbruch in der Trinkwasserleitung unterhalb des Bever-Flussbettes festgestellt wurde, versorgen die Stadtwerke Ostmünsterland Vadrup und Teile Westbeverns über das Wasserwerk Ostbevern. Da sich die Reparatur der alten Trinkwasserleitung technisch und wirtschaftlich nicht zweckmäßig darstellte, verlegen die Stadtwerke nun in den kommenden Wochen eine neue Verbindungsleitung zwischen den Ortsteilen und dem Wasserwerk Telgte.

Hierzu werden in den nächsten Tagen die ersten Vorbereitungen auf der Festplatzwiese sowie am Friedhof bis hin zur dortigen Kapelle erfolgen. Verbunden wird die neue Leitung dann mit einer bestehenden an der Grevener Straße/Einfahrt zum Friedhof. Für die Arbeiten hat das Versorgungsunternehmen die Firmen Rode und Beermann beauftragt. Die Stadtwerke gehen von einer Bauzeit von etwa vier Wochen aus und hoffen auf Verständnis für die Maßnahmen. Bei Fragen ist das Unternehmen unter ✆ 70 060 oder info@so.de zu erreichen.