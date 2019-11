Nachdem die Veränderungen bei den Beerdigungszeiten vor einigen Wochen teilweise hohe Wellen geschlagen haben, ist nach mehreren Gesprächsrunden zwischen Kirchengemeinde, Kommune, Bestattungsunternehmen und dem beauftragten Friedhofsgärtner ein Kompromiss gefunden worden. „Mit dieser Lösung können – das haben wir aus den Gesprächen mitgenommen – alle Seiten leben“, sagte Thomas Riddermann , zuständiger Fachbereichsleiter in der Verwaltung, im Hauptausschuss. Bekanntlich hatte sich auch die Politik in das Thema eingeschaltet, die CDU eine Anfrage gestellt.

Generell ist es so, dass Sargbestattungen samt Messe jeweils um 14 Uhr beginnen, allerdings gibt es eine wichtige Veränderung: Denn ein wesentliches Element des Kompromisses ist eine Unterteilung in ein Winter- und ein Sommerhalbjahr. Vom 1. November bis zum 31. März findet um 14 Uhr zuerst die Beisetzung auf dem Friedhof statt, anschließend das Seelenamt in der Kirche. Vom 1. April bis 31. Oktober – also im Sommerhalbjahr – wird um 14 Uhr mit dem Gottesdienst begonnen, und anschließend erfolgt die Beisetzung. Das war die Vorgehensweise, die bislang für das gesamte Jahr bei katholischen Bestattungen galt.

Hintergrund der Veränderungen war ein entsprechender Hinweis des beauftragten Friedhofsgärtnerunternehmens. Denn aufgrund von Arbeitsschutzverordnungen muss das Verschließen des Grabes bei Tageslicht erfolgen. Das sei nicht immer möglich gewesen.

Dadurch, dass im Winterhalbjahr erst die Beisetzung erfolgt und dann die Heilige Messe ist, besteht nun für die Mitarbeiter des zuständigen Friedhofsgärtnerunternehmens die Möglichkeit, noch bei Tageslicht alle notwendigen Arbeiten durchzuführen.