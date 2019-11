Zum allmonatlichen Seniorennachmittag hieß das Leiterteam um Marlies Sommer rund 40 Teilnehmer im Pfarrheim willkommen. Ein besonderer Gruß galt dem neuen Pastoralreferenten der Pfarrgemeinde St. Marien, David Krebs. In der Gemeinde kümmert er sich unter anderem um die Firmlinge und die Messdiener in Westbevern.

Krebs stellte sich zunächst vor und hielt später eine Andacht. Er begleitete zudem am Klavier einige Lieder. Anschließend konnten sich die Senioren an Kaffee und Kuchen erfreuen. In gemütlicher Runde trug Pfarrchronist Helmut Sommer einen Bilder-Vortrag über 120 Jahre Pfarrleben in Westbevern vor. Diesen hatte er im vergangenen Jahr schon zum 120-jährigen Weihejubiläum der Kirche in Westbevern präsentiert. Weil damals viele Senioren nicht anwesend waren, kam Marlies Sommer auf die Idee, diesen Vortrag beim Seniorennachmittag ein zweites Mal vorstellen zu lassen. Helmut Sommer berichtete anhand von alten Bildern über viele Begebenheiten aus 120 Jahre Pfarrleben. So zum Beispiel über die Einführung eines Pfarrers, über Bischofsbesuche in Westbevern, über Tätigkeiten der kirchlichen Vereine und vieles mehr.

Interessiert verfolgten die Senioren an den langen Tischreihen den rund 45-minütigen Vortrag. Als Dank erhielt Helmut Sommer von Marlies Sommer ein kleines Präsent.