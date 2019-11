„Fräulein Änne“ wird repariert

Neben „Fräulein Änne,“ der lesenden Alltagsmenschen-Frau im roten Kleid, Platz nehmen, um selbst auch zu lesen oder ein Erinnerungsfoto zu schießen, das ist im Frühjahr 2020 wieder möglich und dürfte bei Einheimischen wie auch bei Wanderern und Radfahrern, die auf dem Brinker Platz eine Rast einlegen, Freude auslösen. Der Westbeverner Krink hat der Wittener Künstlerin Christel Lechner den Auftrag erteilt, in ihrer Werkstatt an dem Kunstwerk die erheblichen Spuren der Gewalteinwirkung zu beheben. Da eine Reparatur vor Ort nicht möglich ist, muss das Kunstwerk von der Expertin komplett überarbeitet werden. „Unser Ziel war von vornherein, dass ,Fräulein Änne’ nach der Wintersaison wieder auf ihren angestammten Sitzbank auf dem Brinker Platz zurückkehren soll“, erklärt Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Westbeverner Krink.

Der Krink war es auch, der dafür gesorgt hatte, dass der Hingucker vor Ort und Stelle aufgestellt werden konnte. „Ich bin schon häufig darauf angesprochen worden, ob ,Fräulein Änne’ wiederkommt, sie gehöre doch zum Brinker Platz und man wolle sie weiterhin sehen“, so von Hagen-Baaken.

Rund 1500 Euro kostet die Reparatur des Kunstwerkes. „Viel Holz“, aber die Krink-Vorsitzende ist guter Dinge, dass die benötigte Summe durch Spenden aufgebracht werden kann. „Bereits kurz nach ihrer mutwilligen Zerstörung Ende August haben sich zwei Geschäftsleute aus Westbevern spontan bereiterklärt, jeweils 200 Euro für die Wiederherstellung zur Verfügung zu stellen. Einen kleinen Teil können wir auch aus der Rücklage nehmen, die in erster Linie für kleinere Reparaturen benötigt wird“, berichtet Friederike von Hagen-Baaken. „Leider kann man Kunst im öffentlichen Raum nicht gegen Vandalismus versichern. Es ist also der Schaden der vielen Menschen, die den Kauf gesponsert und finanziell unterstützt haben.“ Seit drei Jahren zaubere „Fräulein Änne“ allen Bewohnern und Besuchern Westbeverns jeden Tag von Frühling bis in den Herbst hinein ein Lächeln ins Gesicht.

Direkt nach der Zerstörung hat die Polizei noch in der Nacht eine Anzeige aufgenommen. Bislang ist die Suche nach den Tätern noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen.