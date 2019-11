Auszeichnung mit Problemen

Seit 50 Jahren gibt es eine Sportlerehrung in Telgte. 55 ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer sind seitdem für ihre Erfolge und Verdienste ausgezeichnet worden. Die Jubiläums-Sportlerehrung am Mittwochabend war eine besondere. Als 55. Sportler des Jahres wurde Theo Wübben geehrt. Im TV Friesen ist er als Wanderabteilungsleiter und Kassierer des Gesamtvereins sehr engagiert.

Auf über 1000 Jahre ehrenamtliches Engagement schätzte die Sportverbandsvorsitzende Gudrun Busch die Leistung der anwesenden Sportlerinnen und Sportler, die zwischen 1969 und 2019 geehrt wurden. „Ohne Ehrenamtliche,“ so Busch, „wäre das Vielfältigkeit in den Sportvereinen und in der Stadt nicht möglich. Viele Telgter haben in ihrem Sportverein eine Heimat gefunden.“

Tradition ist es beim Stadtsportverband, dass der Name des zu Ehrenden bis zuletzt geheim ist. Auch dieses Mal ist es gelungen, den neuen Sportler des Jahres vollständig zu überraschen. Allerdings unbeabsichtigt, denn vor lauter Verschwiegenheit hatte man vergessen, den „Star des Abends“ einzuladen. Da er nicht erschien, wurden die Verantwortlichen ungeduldig.

Den designierten Sportler des Jahres erreichte Laudator Alfons Leifhelm dann aber glücklicherweise zu Hause, drei Gehminuten vom Veranstaltungsort entfernt. „Theo, Du musst kommen, wir brauchen Dich. Sofort“, war der knappe „Befehl“. 15 Minuten später saß er – immer noch ahnungslos – in der Runde, und alle hatten ein entspanntes Lächeln im Gesicht.

Die Laudatio auf die Leistungen des seit Jahrzehnten ehrenamtlich Engagierten trug Wanderchronist Alfons Leifhelm vor: Seit 1986 ist Theo Wübben Mitglied im TV Friesen. Seit Beginn wandert er, zunächst unter der Leitung von Benno Fengler. Dann übernahm er 2006 die Abteilung. Seine Bilanz ist beachtlich: 490 Wanderungen zwischen zehn und 28 Kilometern fanden in 33 Jahren statt: „Theo hat sie alle mitgewandert und sehr viele mitorganisiert. Allein 31 Mehrtageswanderungen gehörten dazu“, führte Leifhelm aus. Er bezeichnete Wübben als einen sehr verlässlichen Partner. „Theo Wübben ist nicht nur in der Wanderabteilung als Leiter tätig. Er arbeitet seit Jahren im Gesamtvorstand als Kassierer, sorgt dort für eine vorbildliche Buchhaltung und ist eine Säule des TV Friesen“, betonte er. Nicht zu vergessen sei zudem sein musikalisches Talent: Viele Jahre lang musizierte er beim Spielmannszug „Rote Husaren“.

Bürgermeister Wolfgang Pieper lobte das ehrenamtliche Engagement aller Sportvereine: „Sie schreiben Stadtgeschichte.“ Die Funktionäre nutzten dieses 50. Jahrestreffen für Gespräche über Vereinsgrenzen hinaus. Ganz besonders lobte Gudrun Busch die Sportgemeinschaft Telgte, die 100 Jahre alt wurde. Alle Anwesenden waren sich einig, dass die SG ihr 100-Jähriges meisterlich gefeiert habe.