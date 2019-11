Die Wanderfreunde des TV Friesen unternahmen eine Rundwanderung durch das Boltenmoor und die Bockholter Berge in Fuestrup.

Auf der von Alfons Leifhelm ausgearbeiteten Wanderung ging es vom Tennenhof ein kurzes Stück über den Jakobsweg durch das Naturschutzgebiet Boltenmoor. In dem nur zehn Hektar großen Moorgebiet wurde früher der Torf zum Heizen gestochen. Dort stellten die Wanderer fest, dass aufgrund der Trockenheit der letzten Zeit der Wasserstand stark gesunken war.

Vom Moor aus ging es ein kurzes Stück am Dortmund-Ems-Kanal entlang, an Nahrups Hof vorbei in die Bockholter Berge und immer am Gellenbach entlang, der noch naturbelassen durch eine wunderschöne Landschaft mäandert.

Am Hermann-Löns-Stein durchwanderten die Telgter bei wunderschönem Herbstwetter die Wacholderheide. Von dort ging die Tour über die Ems und an Baggerseen vorbei durch Gittrup bis zu den Rieselfeldern. An der Biologischen Station wurde im Sonnenschein die Mittagsrast gehalten.

Nach der Rast ging es zum Kanal, dann entlang des alten Übergangs über die Ems. Hier konnten sich die Wanderer einen Überblick über die Baustelle für die Umleitung der Wasserstraße verschaffen. Nach einem Blick auf die historische, trockengelegte Kanalüberführung ging bald darauf ein schöner Wandertag durch eine herrliche Herbstlandschaft zu Ende, heißt es in einem Bericht. Die Wanderabteilung weist darauf hin, dass die nächste Tour am 8. Dezember um 13 Uhr stattfindet. Im Anschluss wird bei Kaffee und Kuchen ein Rückblick auf das vergangene Wanderjahr gehalten und das Programm für 2020 vorgestellt.