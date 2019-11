Die freundschaftlichen Beziehungen mit der russischen Partnerstadt Stupino werden in wenigen Tagen wieder mit Leben erfüllt: Von kommenden Sonntag, 17. November, bis einschließlich zum 23. November besucht die Ballettschule „School of Dance“ aus Stupino die Partnerstadt an der Ems. Der Aufenthalt in der Wallfahrtsstadt findet auch in Zusammenarbeit mit der „Rebel Dance Company“ aus Münster statt.

In Vorfreude auf diese internationale Begegnung zeigte sich die Vorsitzende des Fördervereins Stupino-Telgte und Umgebung, Dr. Irina Kransnova, zufrieden. Als die wichtigste Veranstaltung während des Aufenthaltes nannte sie die Tanzvorführung am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Die Ballettschule Stupino unter der Leitung von Julia Weber wurde 1997 in Stupino gegründet. Sie unterrichtet klassischen Tanz und moderne Choreographie. „Die Ballettschule aus der Partnerstadt Stupino zeichnet sich durch ihre High-Dance-Technik und ihr tief empfundenes schauspielerisches Können aus“, wirbt Dr. Irina Kransnova für diese öffentliche Veranstaltung.

Die Schule kommt mit dem Titel „Vorbildliches Choreographie-Team der Region Moskau“ nach Telgte. Vervollständigt wird das Programm durch Tanzvorführungen der „Rebel Dance Company“, die seit Jahrzehnten die Städtepartnerschaften – so auch die zwischen Telgte und Stupino – pflegt. Der Eintritt ist frei. Willkommen sind alle interessierten Telgter.

Ebenfalls am Donnerstag, 21. November, findet von 10 bis 16 Uhr in den Räumen der Westfälischen Wilhelms-Universität am Schlossplatz in Münster der „Tag der Städtepartnerschaften“ statt.