Ein „eher ungewöhnliches Jubiläum“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper , gab es am Donnerstag zu feiern. „40-jährige Dienstjubiläen kommen bei uns nicht so häufig vor“, sagte das Stadtoberhaupt, als er Christian Mende zu vier Jahrzehnten im öffentlichen Dienst gratulierte.

Seit dem 1. November 1979 ist Christian Mende bei der Musikschule der Stadt Telgte beschäftigt. In den Fächern Gitarre, E-Gitarre und Keyboard hat er seither unzählige Schüler unterrichtet. Seit vielen Jahren kümmert er sich auch um die musikalischen Grundausbildung der jüngsten Musikschüler. „Dich zeichnet die ruhige Art aus, mit den Kindern umzugehen. Auch wenn es mal quirlig zugeht, bist Du der ruhende Pol“, lobte der Bürgermeister den Jubilar, der seit 1998 auch in der Verwaltung der Musikschule tätig ist.

„Für mich ist die Musikschule eine enorm wichtige Einrichtung, ein Baustein des kulturellen Lebens in der Stadt“, so Wolfgang Pieper. Das Ganze funktioniere so gut wegen der menschlichen und fachlichen Kompetenz der Lehrer und der einfühlsamen Art, mit den Kindern umzugehen. Ziel sei es, „den Kindern die Liebe zur Musik einzupflanzen. Das trägt Früchte.“

Mende erinnerte daran, dass früher alles gemütlicher und persönlicher gewesen sei. Das sei heute nicht mehr denkbar. „Wir müssen damit fertig werden, dass viele Kinder heute keine Zeit mehr haben zu üben. Und trotzdem müssen sie weiterkommen.“ Dass das gelinge, sehe man bei den jährlichen Vorspielen.