Vertreter der Judoabteilung des BSV Ostbevern waren zu Gast in der Franz-von-Assisi-Schule und haben den Schülerinnen und Schülern den japanischen Sport nähergebracht.

Beim „Tag des Judo“ handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung zwischen Verein und Schule, bei der es darum geht, Interesse für diesen Sport zu wecken und die positiven Effekte der Sportart aufzuzeigen, so zum Beispiel die Stärkung des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz. Jede Schulklasse erhielt eine Schnupperstunde unter der Leitung von Trainer Ulrich Eikelmann , seiner Tochter Luise und seines Sohnes Christopher. In dieser lernten die Kinder erste Techniken des Zweikampfs kennen, erprobten diese aktiv und versuchten, erworbenes Können in kleinen Kampfspielen anzuwenden. Die ausgewählten Spiel- und Zweikampfformen hatten zum Ziel, festgelegte Werte des Judosports zu vermitteln.

Im Vordergrund standen das Einhalten der Regeln sowie der sorgsame und verantwortungsvolle Umgang mit dem Partner oder der Partnerin. Luise und Christopher, selbst ehemalige Schüler der Franz-von-Assisi-Schule, verstanden es gemeinsam mit ihrem Vater sehr überzeugend und einfühlsam, alle Kinder zu motivieren, die sichtlich Freude am fairen Messen ihrer Kräfte zeigten. „Ich würde mich freuen, wenn wir euch für diesen schönen Sport begeistern konnten und wir eventuell einige bald beim Probetraining wiedersehen werden“, fasste Eikelmann am Ende des Vormittages zusammen.

Im Anschluss an die Judoeinheit erhielten alle Klassen je eine Urkunde, die die erfolgreiche Teilnahme am „Tag des Judo“ dokumentiert. Zusätzlich bekam jedes Kind einen Flyer mit der herzlichen Einladung, an einer Schnupperstunde des Vereins teilzunehmen.

Die Verantwortlichen des BSV Ostbevern und der Schule freuen sich über die gelungene Kooperation und können sich eine Wiederholung auf jeden Fall vorstellen.