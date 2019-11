Die aktuelle Klimadiskussion kann nachhaltiges Wirtschaften positiv beeinflussen und Verbraucher dafür sensibilisieren, bei ihren Kaufentscheidungen die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt mehr zu berücksichtigen. Das betonten Unternehmer aus dem Tischler-Handwerk, die sich dem Natur- und Umweltschutz besonders verpflichtet fühlen, bei einer Tagung in der Firma Röwekamp und Stumpe in Raestrup.

Der heimische Handwerksbetrieb gehört zur sogenannten „Modul-Gruppe“ des Meisterteams – einer Kooperation von Handwerksbetrieben und Partnern aus Industrie und Dienstleistung. „Modul“ ist dabei die Abkürzung für „Meisterteam organisiert den Umweltschutz langfristig“. Die dort agierenden Betriebe – Tischlereien beziehungsweise Schreinereien – sind nach international anerkannten Standards zertifiziert. Sie können dadurch nachweisen, dass sie Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verarbeiten.

„Wir müssen noch mehr deutlich machen, dass sich Ökonomie und Ökologie nicht ausschließen“, betonte der Leiter der Gruppe, Manfred Tschöpe, der auch das soziale Engagement der „Modul“-Betriebe hervorhob. Meisterteam-Geschäftsführer Thomas Schley appellierte an die Unternehmen, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung stärker in die Kundschaft zu kommunizieren. Zum Programm der Tagung gehörten eine Besichtigung des gastgebenden Betriebs und die Planung von Aktivitäten im nächsten Jahr. So haben sich die „Modul“-Tischlereien erneut für eine Teilnahme an der „Woche der Umwelt“ in Berlin beworben, an der auch die Tischlerei Röwekamp und Stumpe bereits 2007 und 2016 erfolgreich teilnahm.