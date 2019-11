Viele Teile – ein Ziel

Es ist ein echter Hingucker geworden, der ab sofort im Pfarrzentrum St. Johannes zu bewundern ist. Die Rede ist vom dem riesigen Puzzle, das am Samstag anlässlich des Pfarrkonvents der Gemeinde St. Marien zusammengeklebt wurde. Denn über 100 Ehrenamtliche aus genau 80 verschiedenen Gruppierungen, Vereinen und Institutionen, die alle das gemeindliche Leben auf irgendeine Art und Weise mitgestalten, beteiligten sich an der Aktion.

Pfarrkonvent in Telgte 1/10 Foto: Große Hüttmann

Entsprechend viel Klebearbeit hatten Inga Altefrohne , Birgit Strohbücker, Kathrin Wiggering , Leonie Bleise und Dr. Robert Holtwick zu leisten, die aus den verschiedenen Teilen ein eindrucksvolles Gesamtwerk machten.

„Ich habe gewusst, dass das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde groß ist, dass es zudem richtig bunt und vielfältig ist, das wird nun auf besondere Weise durch das Puzzle symbolisiert“, freute sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dieter Köcher über das Werk.

Rund 90 Gruppierungen, Vereine und Institutionen hatten die Verantwortlichen im Vorfeld angeschrieben und ihnen jeweils ein hölzernes Puzzleteil mit der Bitte um individuelle Gestaltung zukommen lassen. Dass die Ehrenamtlichen nicht nur engagiert, sondern auch kreativ sind, das zeigen die einzelnen Teile, die zumeist mit viel Liebe zum Detail passend zur jeweiligen Gruppe beklebt wurden.

Beim eigentlichen Pfarrkonvent ging es anschließend sowohl um das gegenseitige Kennenlernen und die Vernetzung der Arbeit untereinander, als auch um zentrale Informationen zu wichtigen Themen.

Der Öffentlichkeitsausschuss etwa will verstärkt über das vielfältige Leben in der Pfarrgemeinde berichten. Daher wurden die Anwesenden aufgefordert, Beiträge und Fotos ihrer Aktionen und Veranstaltungen etwa für die Homepage und den Facebook-Auftritt zu schicken. Denn, das machte Propst Dr. Michael Langenfeld deutlich, „wir müssen den Menschen auf verschiedenen Kanälen zeigen, was es bei uns an Angeboten gibt und in wie vielen Bereichen wir bereits engagiert sind“.

Die Belegung der Pfarrheime soll zudem neu strukturiert werden, außerdem stellte Margret Eickholt für den Pfarreirat den lokalen Pastoralplan vor. Diesen hat das Gremium in den vergangenen Monaten auf Anregung des Bistums erstellt. Darin sind wesentliche Leitlinien der Arbeit zusammengefasst. Gleichwohl, das machte Eickholt deutlich, sei das Konzept keineswegs starr, sondern solle regelmäßig den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.