An 15 Stellen im Stadtgebiet hat die Stadt Telgte in enger Kooperation mit dem Nabu im Rahmen des Projektes „Telgte blüht auf“ Blühwiesen angelegt. Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten soll zusätzlicher Lebensraum geschaffen werden. Deshalb sind Rasenflächen in blühende Wiesen verwandelt worden.

Doch nicht alle Bürger können mit diesen Flächen etwas anfangen. Deshalb haben Nabu und Stadt ein Hinweisschild erstellt, das nun an vier dieser Blühstreifen aufgestellt wird – auf dem Spielplatz nördlich der Kita „Kinderwelt“, am Engeldamm in Westbevern, an der Ecke Einener Straße/Voßbrede und am Kreisverkehr Wolbecker Straße/Plinder­heide. Darauf wird der Sinn dieser Blühstreifen erklärt. Die damit verfolgenden Ziele wie die Schaffung von mehr Insektenvielfalt werden darauf erläutert.

Aber nicht nur bei der Umgestaltung dieser Areale arbeiten der Nabu und die Stadt in Sachen Naturschutz eng zusammen. Dazu gehört auch die Beratung von Privatgartenbesitzern. Eine Neuerung gibt es dabei im kommenden Frühjahr: Der Nabu bietet dreitägige Schulungen für Interessierte an, die im Anschluss andere Gartenbesitzer beraten können, wie auch diese durch die Umgestaltung ihrer Gärten ein Zeichen gegen den Rückgang der Insekten setzen können.