Ein schöneres Kompliment hätte es kaum geben können: „Wir sind bereits verrückt nach Telgte“ gestand die Leiterin der Ballettschule Stupino, Julia Weber , am Montagnachmittag bei einem kleinen Empfang im Rathaus. Acht Tänzerinnen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sowie zwei Betreuerinnen sind eine Woche lang in der Emsstadt zu Gast, um einerseits viel über Land und Leute zu erfahren. Andererseits aber auch bei einem Ballettabend am kommenden Donnerstag um 19 Uhr im Bürgerhaus den Anwesenden tänzerisch etwas von der Schönheit ihrer Heimat zu zeigen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Bürgermeister Wolfgang Pieper lobte die Partnerschaften als einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung. „Nutzen Sie die Chance, lernen Sie mehr über Land und Leute, und bewahren Sie am Ende ein Stück Telgte im Herzen“, ermunterte er die jungen Mädchen.

Olga Dönmezer und Dr. Irina Krasnova vom Vorstand des Fördervereins Stupino-Telgte dankte er stellvertretend für ihr Engagement, das dazu beitrage, die Partnerschaft mit Leben zu füllen.

Die jungen Tänzerinnen haben während ihres Aufenthaltes ein volles Programm. Nachdem sie am Sonntag ankamen und den Abend in ihren Gastfamilien verbrachten, stand am Montag unter anderem eine Stadtbesichtigung in Telgte auf dem Programm. Am heutigen Dienstag geht es nach Münster, am Mittwoch wiederum steht Köln auf dem Plan.

Der Donnerstag ist nahezu komplett für die Vorbereitungen und Proben für den abendlichen Auftritt reserviert, bevor die jungen Mädchen am Freitag die Chance haben, hinter die Kulissen des Stadttheaters in Münster zu blicken. Am Samstag geht es dann schon wieder zurück in die Heimat.