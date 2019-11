Viel Lob vom Prüfer

Viele Tausend Kilometer sind die Brieftauben der Züchter der Reisevereinigung Telgte und Umgebung geflogen. Wieder einmal bewiesen die „Renner der Lüfte“ große Flugausdauer, hohe Intelligenz, ihren guten Orientierungssinn und ihre starke Heimatgebundenheit.

Jetzt ist Winterpause und Zeit für die Züchter der Reisevereinigung, ihre erfolgreichen Tauben auf den „Laufsteg“ im Vereinsdomizil an der Hans-Geiger-Straße zu zeigen, um sich dort den kritischen Augen des Taubenprüfers zu stellen. Tradition ist es, seine Brieftauben zum Flugsaisonende bei einem Schönheitswettbewerb zu präsentieren. Für elf Brieftaubenzüchter eine Möglichkeit, von einem erfahrenen Prüfer die Bestätigung zu erhalten, dass die jeweilige Taube auch den Standards entspricht.

Bei diesem Stelldichein der Brieftauben erscheint ein unparteiische Prüfer und entscheidet über die schönsten und erfolgreichsten Exemplare. Jede der 83 nominierten Tauben musste in diesem Jahr mindestens einen Preis errungen haben.

Bevor die Tiere der Öffentlichkeit präsentiert wurden, warf Preisrichter Frank Feldotto aus Ahlen seinen „Hut in den Ring“. Der erfahrene Brieftaubenzüchter ist seit 25 Jahren Experte und hatte nun die Aufgabe, die in Einzelkäfigen ausgestellten Vögel detailliert zu bewerten. Beim Schönheitswettbewerb prüfte Feldotto die Tauben nach fünf Kriterien: Gesamteindruck (Auge, Kopf), Knochenbau ( Brustbein, Becken), Form und Festigkeit des Rückens, Muskulatur, Harmonie und Gleichgewicht des Körperbaus und schließlich Flügel, Schwanz und die Qualität des Gefieders. Jede Brieftaube nahm er sich einzeln vor und schaute sie sich intensiv an. Schnell stellte der Prüfer fest: Die Tauben befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand, die Bewertungsunterschiede fielen oft so knapp aus wie beim Zieleinlauf eines 100-Meter-Laufes.

Die erfolgreichsten Züchter kommen alle aus Ostbevern: Heiner und Heinz Peters, Bernd Hollmann mit dem Nachwuchszüchter Alexander Kötters und Josef Siemann und Söhne lagen in den verschiedenen Klassen weit vorn. Die Siegerehrung findet – mit den Familien – am Freitag, 29. November, ab 19 Uhr in der Gaststätte Finke in Ostbevern statt.