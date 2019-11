Die Bauarbeiten an der Wolbecker Straße werden deutlich länger dauern als anfangs prognostiziert. Der Grund dafür, so die Stadtverwaltung, sei die Tatsache, dass sowohl die Tiefbauarbeiten an den Ver- als auch an den Entsorgungsleitungen mehr Zeit benötigt hätten. Das liege sowohl an den schwierigen Bodenverhältnissen als auch an der Tatsache, dass mehr Leitungen als gedacht erneuert werden mussten. Gerade bei den Hausanschlüssen habe das viel zusätzliche Zeit gekostet.

Damit hätten die eigentlichen Arbeiten zur Sanierung des kombinierten Geh- und Radweges erst in dieser Woche beginnen können. Wie bereits mehrfach berichtet, handelt es sich bei der Maßnahme um ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Abwasserbetrieb TEO und den Stadtwerken Ostmünsterland.

Die Verzögerungen werden nach Angaben der Stadt dazu führen, dass der Geh- und Radweg in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt wird. Da das Tiefbauunternehmen über Weihnachten und den Jahreswechsel Bauferien macht, sei derzeit geplant, den Weg bis zu den Feiertagen etwa bis in Höhe der Eichendorffstraße fertigzustellen und dann nach dem Jahreswechsel weiterzumachen. Das allerdings sei dann natürlich wetterabhängig.

Nach WN-Informationen hatten sich im Laufe des Verfahrens etliche Anwohner dieses Teilstücks der Wolbecker Straße dafür entschieden, im Zuge der Maßnahme einen Gasanschluss legen zu lassen. Diese können nach Angaben der Stadtwerke Ostmünsterland allerdings nicht mehr gleichzeitig mit den übrigen Tiefbauarbeiten fertiggestellt werden.

Denn die Hauptversorgungsleitung befindet sich auf der anderen Straßenseite. „Da die zu querende Straße eine Landstraße ist, dauert das Genehmigungsverfahren für die Querung etwas länger“, erläuterte Unternehmenssprecherin Anja Hummel.

Die Netzanschlüsse würden dann im Nachgang hergestellt. Vor den betroffenen Häusern müssen dann entsprechend Kopflöcher im Pflaster hergestellt werden.

Die Stadtverwaltung hat im Zuge der Planungen der Maßnahme auch die Telekommunikationsanbieter angeschrieben, ob sie ihr Leitungsnetz optimieren wollten. Die betreffenden Unternehmen haben aber abgelehnt. . .