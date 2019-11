Mit dem Adventsbasar am kommenden Sonntag, 24. November, von 9 bis 17 Uhr im Pfarrheim steht den Ehrenamtlichen die nächste Aufgabe ins Haus. Mehr als vier Jahrzehnte, genauer seit 1971, tritt die kfd Westbevern nun schon für die gute Sache ein. Die Bereitschaft, anderen zu helfen, hat immer eine große Rolle gespielt.

Viele Helferinnen und Helfer haben in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten gewerkelt, gebastelt, gebacken oder eingemacht, um für volle Tischreihen zu sorgen. „Die Bereitschaft zu helfen ist weiterhin ungebrochen“, hebt Britta Fröhlich, Sprecherin der kfd, hervor und dankt bereits allen, die sich für die gute Sache engagieren. „Es gibt viele Arbeiten, die zeitgemäß schön und nicht alltäglich sind“, ist sie sicher, dass die Käufer auf ihre Kosten kommen werden. Die Frauen werden wieder eine breite Palette an Adventsgestecken, Handarbeiten, westfälischen Spezialitäten, Steinofenbrot, Plätzchen, Marmelade und Liköre anbieten. In der Cafeteria wird es hausgemachte Kuchen, Schnittchen, Suppen und Desserts geben.

Am Basartag wird auch Hilfe in der Cafeteria benötigt. Über zahlreiche Kuchenspenden freut sich die kfd ebenfalls. Diese können bei Ulrike Lüttel unter ✆ 87 13 angemeldet werden. Wer etwas zum Basar beisteuern möchte oder Infos benötigt, der kann sich an Britta Fröhlich unter ✆ 98 33 32 wenden.