Steigende Mitgliederzahlen, ein erweitertes Kursprogramm, immer mehr Wettkampfteilnehmer aus den eigenen Reihen und ein gut besuchter Citylauf – so lassen sich die Aktivitäten der Laufabteilung des TV Friesen zusammenfassen.

Wahlen und Berichte des Vorstands standen im Mittelpunkt der Versammlung. „Dass wir in der Stadt präsent sind, fällt nicht nur an unseren leuchtend gelben, neuen Trikots auf“, sagte Abteilungsleiter Mirco Borgmann in seinem ersten Jahresbericht. „Mit unseren Laufkursen, dem Citylauf und unseren Vereinsleben werden wir in Telgte und Umgebung sehr gut wahrgenommen“, erklärte er. Altes erhalten, Neues wagen – diese Devise hatte der Abteilungsleiter vor einem Jahr ausgegeben. „So bieten wir ein Zuhause für alle, die dienstags und donnerstags ihre Winter- oder Sommerrunde drehen und die Aktivitäten genießen. Gleichzeitig öffnen wir uns ambitionierten Läufern, die ihr Tempo und ihre Kondition verbessern möchten“, sagte er.

Der steigenden Zahl der Wettkampfteilnehmer aus eigenen Reihen – vom Genusslauf ohne Zeitmessung bis hin zum Marathon oder Bergläufen in den Alpen – trägt die Abteilung mit der Wiedereinführung eines Vorstandamts Rechnung: Als Wettkampfkoordinator wird Thorsten Ranger künftig alle Wettbewerbe mit Telgter Beteiligung zusammentragen, um weitere Mitglieder zur Teilnahme zu animieren. Nichts geändert hat sich bei der Besetzung der weiteren Vorstandsämter: Einstimmig wiedergewählt wurden Johannes Bußmann als stellvertretender Abteilungsleiter und Kassenwart, Franz-Josef Wewer als stellvertretender Lauftreffleiter und Anja Overheu als Mitglied des Vergnügungsausschusses. Zusammen mit ihrem Partner Markus Berger organisiert sie regelmäßig Wanderungen und Radtouren. Kassenprüferin bleibt Anne Mailahn, die Bußmann nach Vorlage der Zahlen eine korrekte Buchführung bestätigte. Lauftreffleiterin Bettina Worch freute sich in ihrem Jahresbericht über insgesamt 147 Anmeldungen zu den Laufkursen im Frühjahr, darunter 80 Nichtmitglieder. Einige von ihnen haben sich der Abteilung des TV Friesen bereits angeschlossen. 23 Übungsleiter stehen dem Lauftreff Telgte zur Verfügung. „Im Schnitt betreut ein Übungsleiter neun Läufer“, sagte sie. Unter den Kursteilnehmern waren 20 Halbmarathonläufer, 46 Wiederholer und 75 Anfänger.

Ohne Gegenstimmen verabschiedeten die Mitglieder eine überarbeitete Fassung der Abteilungsordnung. Die Änderung war nötig geworden, da beim Hauptverein inzwischen eine neue Satzung gilt, einige Ämter in der bisherigen Form nicht mehr existieren und die Haushaltsführung nach anderen Regeln abläuft.

Sowohl Worch als auch Borgmann gaben die Devise aus, künftig das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Blick zu nehmen.

Der Citylauf findet im kommenden Jahr nicht wie üblich am Samstag nach dem Kirmeswochenende, sondern am Samstag, 26. September, statt. Grund ist der Münster-Marathon, der sich durch die Kommunalwahlen im kommenden Jahr um eine Woche verschiebt.