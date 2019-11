Fliegende „Galläppel“

Wer geglaubt hatte, die angekündigten „Galläppel“ seien ein rein metaphorischer Titel, wurde sofort eines Besseren belehrt. Ein Apfel nach dem anderen flog vom Podium in die vorderen Reihen. Er müsse ja auch die Feinmotorik testen, lächelte der Liedermacher Günter Gall . Und biss dann selbst herzhaft in ein Exemplar.

Der Beginn eines volkstümlichen, poetischen und sehr persönlichen Abends im „Mittendrin“, der die erste Zusammenarbeit mit dem Telgter Heimatverein präsentierte. Das Beste aus 45 Jahren Literatur und Musik des Künstlers.

Wie sein großes Vorbild Hanns Dieter Hüsch ist Günter Gall vom Niederrhein, aber vielerorts zu Hause – auf dem Land oder in der Großstadt. Wohin er den Saal zuerst entführte – mit Großstadtlyrik von Erich Kästner , mit Versen, die von Straßen erzählten, die nach Kartoffeln und Benzin stanken. Die Kästner-Vertonungen stammten aus Galls allererstem Programm von 1982. Und der Sänger schaute an diesem Abend musikalisch bei vielen melancholischen Schelmendichtern vorbei. Mochte die Stimme auch nicht mehr ganz taufrisch wirken – die Lieder taten es allemal.

Kästner führte Günter Gall dann zum Thema Krieg, gegen den der junge Dichter bereits in den 1920er Jahren angeschrieben hatte. Das sei zeitlos, denn „irgendwo ist immer Krieg“, sagte der Mann mit der Gitarre. Mit der sei er übrigens bereits seit 35 Jahren verheiratet, „manchmal ist sie etwas spröde und macht nicht, was ich will.“

Und wenn sie mal nicht tat, was er wollte, wechselte der ergraute Schelm kurzerhand zur Ukulele – und spielte Elvis Presley. Hatte er doch als Junge geträumt, wie er zu sein. Das war Hommage und Parodie zugleich, und das Publikum – großteils etwa dieselbe Generation wie Gall – summte den Oldie-Klassiker begeistert mit. Aber der vielseitige Interpret konnte noch weitere stilistische Haken schlagen, hängte sich neben der Gitarre auch noch die Mundharmonika um und sang „up Platt“ eine grimmige Hommage an die strenge Lehrerin von früher, die immer die Sauberkeit der Fingernägel inspizierte – und auch mit dem Schlagstock bewertete. Autsch!

Hin und wieder ließ Günter Gall die Gitarre auch ganz in der Ecke und deklamierte singend François Villon. Oder er versenkte sich in die bittere Heiterkeit einer Mascha Kaléko oder in die melancholischen Schelmengedichte eines Joachim Ringelnatz. Da verging der Abend wie im Fluge.