Lesen ist in, die Förderung fester Bestandteil des Konzeptes der St.-Christophorus-Grundschule in Westbevern mit ihren 160 Jungen und Mädchen. Für sie führte der Weg jetzt gleich zwei Mal zur Grundschule. Der Grund: Der Leseabend stand an, der alle zwei Jahre durchgeführt wird. Mit dabei Eltern und Geschwisterkinder. Sie alle waren gespannt, was sie an Geschichten erwartete – und freuten sich darauf.

Die Veranstaltung wurde vom Förderverein in Verbindung mit der Grundschule organisiert. Vortragende waren Katrin Jäger und Christian Nachtigäller sowie Josef Große Hovest, ehemaliger Lehrer der Grundschule, Thimo Eckel vom Förderverein und Märchenerzählerin Hildegard Markfort.

Drei von fünf zum Vortragen vorgeschlagene Geschichten konnten die Kinder auswählen. Während die Vorleser in ihrem Klassenraum blieben, vollzog sich nach einer Vorlesezeit von jeweils rund 20 Minuten eine kleine Wanderung der Zuhörerschaft zum nächsten Klassenraum.

Ob nun Katrin Jäger mit „Hinter verzauberten Fenstern“ mit Blick auf den Advent, Thimo Eckel mit „Snöfrid aus dem Wiesental“ in gruseliger Form, Josef Große Hovest mit „Detektivbüro Lase Maja – das Zirkusgeheimnis“, Christian Nachtgäller mit „Timm das Geheimnis von Knolle Murphy“ und zusätzlich eine Elternlesung als Überraschung oder Hildegard Markfort mit ihren Märchenerzählungen. Sie alle trafen auf aufmerksame Zuhörer.

Zum Gemeinschaftsprojekt von Förderverein und Grundschule gesellte sich noch die Westbeverner Pfarrbücherei, die Kisten mit Büchern zum Stöbern bereit hielt, aber auch die Möglichkeit bot, schon mal Bücher auszuwählen, die zu den Öffnungszeiten im Pfarrheim ausgeliehen werden können.

Der Erlös dieses Leseabends und weitere Spenden kommen dem Zirkusprojekt zugute, das die Schule im September 2020 durchführt.