Die Volkshochschule lädt am kommenden Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr in den Saal des Rochus-Hospitals zur Multivisionsshow „Sardinien – Zu Fuß, mit Kajak, Flossen und Gleitschirm“ mit dem Referenten Holger Fritsche ein.

Ein paar Stunden mit dem Auto bis nach Livorno, eine Sternennacht auf dem Deck der ‚Moby Wonder‘, und schon taucht der Reisende ein in eine komplett andere Welt – in eine entspannte Welt, die auf kleinem Raum alles bietet: bretonische Felslandschaften, skandinavische Fjorde, Korkeichen, Pinien, stille Buchten, kristallklares Wasser an wunderschönen Stränden, bizarre Kletterfelsen in einsamen Bergwelten und vor allem sympathische Menschen.

Die Sehnsucht nach der Sonne Italiens ließ Holger Fritsche gemeinsam mit seiner Freundin 2011 das erste Mal nach Süden aufbrechen, und seitdem kehrt er jedes Jahr für einige Wochen zurück. Er „eroberte“ sie auf seine eigene, unverwechselbare Art: zu Fuß, mit Kajak, Flossen und Gleitschirm.

Die beiden besuchten sardische Feste, übernachteten bei den Wildpferden auf der Hochebene Giara, fuhren in der Morgendämmerung mit Fischern aufs Meer hinaus und unterhielten sich mit Künstlern, Bauern und Winzern, um mehr über dieses Land, seine Bewohner und seine Geschichte zu erfahren.

Holger Fritsche kennt inzwischen die meisten der schönen Plätze entlang der 1800 Kilometer langen Küste Sardiniens – und zeigt sie dank seines motorisierten Gleitschirms aus ungewöhnlichen Perspektiven. Er präsentiert die Insel humorvoll, charmant, provokant, und mit viel Liebe für dieses kleine Paradies im Zentrum des Mittelmeeres, heißt es in der VHS-Ankündigung.

Karten sind zum Preis von zwölf Euro an der Abendkasse erhältlich.