Viele Hinweise und Ideen

Ein Patentrezept dafür, wie die ärztliche Versorgung in Telgte und Westbevern dauerhaft gesichert werden kann, hatte keiner der Referenten bei einer CDU-Veranstaltung im Bürgerhaus. Aber es gab deutliche Hinweise, wie potenziell Interessierten die Region, und derzeit geht es vor allem um Westbevern, „schmackhaft“ gemacht werden kann. Und am Ende weckte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ein wenig Hoffnung, als er Günter Dange eine klare Antwort gab. Der hatte gefragt: „Wenn es einen Bewerber für die Praxis in Westbevern gibt, könnte der dann morgen anfangen?“ Und ein lautes Ja war zu hören.

Dass das Thema zwar wichtig ist, aber auch sehr vielschichtig und zudem landesweit viele Regionen betrifft, das erfuhren die mehr als 120 Besucher dieses Informations- und Diskussionsabends der Ortsunionen Telgte und Westbevern. Christoph Boge hatte zu Beginn auf die Knackpunkte hingewiesen. Denn der sogenannte Versorgungsgrad mit Ärzten liegt bei rund 110 Prozent, ein guter Wert. Allerdings sei das hohe Durchschnittsalter der Mediziner das Problem.

Das bestätigte ihm der Gesundheitsminister, der auch auf die Nachbarkommunen, etwa Ostbevern, verwies, die ein deutlich geringeres Durchschnittsalter hätten. Als mögliche Idee, so Laumann, könne ein Modell in seiner Heimat Riesenbeck gelten. Dort seien dem Allgemeinmediziner sowohl das Gebäude als auch die Praxis zur Verfügung gestellt worden. Denn, das ließ Laumann ebenfalls durchblicken, „viele junge Leute haben einen Riesenrespekt vor der Selbstständigkeit“.

Ein weiteres Kernproblem seien die derzeit noch zu geringen Ausbildungszahlen. Laumann sprach auch davon, dass von 2000 Medizinern jährlich nur 250 Fachärzte für Allgemeinmedizin würden. Dem stünden rund 500 Hausärzte gegenüber, die in den Ruhestand gingen. Der Gesundheitsminister verwies auf ein dickes Maßnahmenpaket, das unter seiner Führung angeschoben worden sei und dazu beitragen solle, mehr Mediziner auszubilden. Allerdings, das machten sowohl er als auch Ansgar von der Osten, Leiter des Geschäftsstellenbereiches Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung, deutlich: Es dauere zwölf bis 15 Jahre, bis die Ausbildung abgeschlossen und diese Mediziner verfügbar seien. „Und dann müssen sie sie noch für Telgte gewinnen“, sagte Laumann.

Dr. Jens Huber, er sprach als niedergelassener Hausarzt, schnitt zudem ein weiteres Problem an. „Die klassischen Einzelpraxis ist out“, sagte er. Die jungen Mediziner würden sowohl Wert auf den Beruf als auch auf die Themen Freizeit und Familie legen. Das bedeute eine gegenüber der älteren Mediziner-Generation veränderte Einsatzbereitschaft. Seiner Meinung nach seien Versorgungszentren ein richtiger Weg. In mehrfacher Hinsicht würden die Ansprüche des ärztlichen Nachwuchses dort berücksichtigt.

Diese These wurde vehement von Dr. Dietmar Wigger, Kinderarzt in Telgte, unterstützt, der sich im Rahmen der Diskussion mehrfach zu Wort meldete. Angesichts von Arbeitstagen mit 14 und mehr Stunden, einer überbordenden Bürokratie und der Tatsache, dass die erbrachten Leistungen durch die Kassenärztliche Vereinigung erst drei Monate nach ihrer Erbringung abgerechnet würden und dann auch die Beträge deutlichen Schwankungen unterlägen, „wird man heute junge Menschen dafür nicht mehr begeistern können“, mahnte er ein Umdenken an.