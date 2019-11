Die ehemaligen Schüler des Entlassjahrgangs 1979 der Kardinal-von-Galen-Realschule kamen jetzt 40 Jahre nach ihrer Schulentlassung zusammen. Aus Anlass des 40-Jährigen nahmen viele der Ehemaligen, die auch von weither angereist waren, vorab an einer Stadtführung durch Telgtes Innenstadt teil und frischten die Kenntnisse über ihre Heimatstadt durch die kundigen Stadtführer auf. Anschließend trafen sich dann alle in der Gaststätte „Im Wilden Mann“. Dort wurden Erinnerungen über die gemeinsame Schulzeit ausgetauscht. Zudem wurde in alten Fotoalben gestöbert. Die Resonanz war, so die Organisatoren, überwältigend, denn rund 70 Schüler, aber auch einige der ehemaligen Lehrer waren der Einladung gefolgt. Die gesellige Feier ging bis in die frühen Morgenstunden. In fünf Jahren wollen sich alle wieder in Telgte treffen.